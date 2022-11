Ja dodies uz “Mežiniekiem” slēpot…

Ir sākusies ziema, ko ar nepacietību gaidījuši slēpotāji un citi aktīva dzīvesveida piekritēji, par ko liecina slēpotāju skaits “Mežinieku” trasē Alūksnē. Laikraksts saņēmis vairākus jautājumus par trases izmantošanas iespējām

“Ziemas sporta centrs “Mežinieki” ir pilnībā no Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem uzturēts objekts, kurā ikvienam interesentam slēpošana ir bez maksas. “Mežinieki” nav komerciāla trase, tās primārais mērķis ir nodrošināt sporta skolas audzēkņu treniņu vajadzības, tādēļ slēpotājiem jārēķinās, ka trase slēpošanai darbdienās ir sagatavota uz pulksten 15.00. Citādi tas, protams, būs dienās, kad ilgstoši snieg – snigšanas laikā trase netiek gatavota. Pēc snigšanas beigām ir vajadzīgas 2 – 3 stundas, lai trase būtu slēpošanai sagatavota,” laikrakstu informē Alūksnes novada pašvaldības centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Pašvaldība aicina slēpotājus ņemt vērā – ja, piebraucot pie trases, redzat izvietotu zīmi ar informāciju, ka notiek trases sagatavošanas darbi, lūdzam nedoties trasē. Par to, ka trase tiek gatavota, trases uzturētāji centīsies izvietot informāciju pie trases tā, lai to būtu iespējams redzēt tīkla kamerā. Līdz ar to, ja, ieskatoties kamerā, redzat šādu paziņojumu, trases apmeklējums uz kādu laiku jāatliek. Savukārt pastaigu cienītājiem vēršam uzmanību – slēpošanas trase ziemā nav paredzēta pastaigām ar kājām – tas ir kategoriski aizliegts, jo šādā veidā trase tiek sabojāta.

“Aicinām slēpotājus būt iecietīgiem un rēķināties gan ar laikapstākļiem, kuri var ietekmēt un noteikti arī šoziem ietekmēs trases stāvokli un tās sagatavošanas iespējas, gan arī ar trases sagatavošanā un uzturēšanā nepieciešamo resursu cenu pieaugumu un to samērojamību ar pašvaldības budžeta iespējām,” aicina E. Aploka.

Šogad “Mežinieku” trasē darbu sāks slēpošanas inventāra nomas pakalpojums, ko nodrošinās SIA “RTT” projekta “Reaktīvs” ietvaros. Pakalpojums būs pieejams jau tuvākajā laikā un par to plašāka informācija sekos.

UZZIŅAI

Trases apgaismojums 3 km aplī būs otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no krēslas līdz pulksten 20.00. Jāņem vērā, ka šobrīd trases apgaismošanai tiek izmantotas dzīvsudraba lampas, kam ir liels enerģijas patēriņš.