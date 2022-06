Foto: Izstādē “Identitāte” atgādina par katra nozīmi

Alūksnes muzeja sezonas izstāžu zālē šovasar līdz pat 15. septembrim skatāma Alūksnes Mākslas skolas izglītojamo darbu izstāde “Identitāte”. Darbi izvēlēti no pēdējā mācību gada darbu uzdevumiem, kas tapuši gleznošanas, kompozīcijas un grafikas, tekstilmākslas un veidošanas nodarbībās.

Kā stāsta Alūksnes Mākslas skolas skolotāja Anita Vēliņa, skolotāji, atlasot šos darbus un iekārtojot ekspozīciju, piešķīruši tai arī konceptuālu noskaņu, atgādinot par mūsu katra nozīmi un vietu šeit un tagad, un pasaulē kopumā, bet darbi apskatāmi un uztverami arī atsevišķi, kā veikums skolas mācību procesa laikā.

“AlūksNes motīvs” atspoguļojas gleznojumos un datorgrafikā (autori Diāna Delpere, Marta Kļaviņa, Evelīna Liepiņa, Niks Merle, Elza Pamils – Pamiljena, Anete Šmagre, skolotāja Rita Balane) un kartondrukā (autori Emīls Ābeltiņš, Nikola Anna Kalniņa, Marta Kļaviņa, Marks Luskjavičs, Samanta Gabriela Romanova, Amanda Vaļiniece, Madara Denīze Vītola, Reinis Žagats, skolotāja Elita Salaka), savukārt “AlūksNes Mākslas skolas motīvs” – linogriezumos (Edvards Ašmanis, Betija Bāliņa, Rainers Bāliņš, Artūrs Jānis Bengtsons, skolotāja Anita Vēliņa). Latviskās dzīvesziņas un sakņu atspulgi saskatāmi zīmējumos “Dzidras Ezergales motīvs” (autori Elīza Kozule un Ostins Rāgs, skolotāja Anita Vēliņa), linogriezumos “Latvju rotas” (autori Rihards Jauniņš, Marta Kļaviņa, Agita Kreice, Niks Merle, Elza Pamils – Pamiljena, Stefānija Svara, skolotāja A. Vēliņa). Kā jaunieši redz sevi, atklāj “Pašportreti”, kas tapuši kologrāfijas tehnikā (autori Rihards Jauniņš, Marta Kļaviņa, Agita Kreice, Stefānija Svara, skolotāja A. Vēliņa). Izstādē skatāmas arī Ulrikas Alksnes, Kristīnes Lāces, Enijas Līdaciņas, Sabīnes Pētersones, Alises Salakas tekstilkompozīcijas, kas tapušas skolotājas E. Salakas vadībā un “Zaķi”, kas tapuši jauktā tehnikā (autori Renāte Cepurniece, Katrīna Jakubovska, Kristers Marks Kauliņš, Magdalēna Rakstiņa, Rihards Žukovs, skolotāja Lilija Kukle).

Izstādes koncepcijas noskaņas radīšanai pievienoti arī darbi no skolas metodiskā fonda, kā arī divi Latvijas mākslas skolu valsts konkursā iesniegtie darbi ar uzdevumu tā dalībniekiem tapt par mākslas izstādes kuratoriem. Gan izstādes projekts “Skapis” (6. klases kolektīvs darbs, skolotāja Ilze Sliņķe), gan “Deportācija” (autore Kristīne Lāce, skolotāja Anita Vēliņa) saturs spilgti atspoguļo kādas sabiedrības daļas identitāti. ““Skapis” ir aktuāla tēma mūsu laikos, kad bieži tiek lietots jēdziens “iznākt no skapja”, tā atklājot gan savas gaišās, gan ēnas puses. Jaunieši šajā darbā runā par sev aktuālām tēmām. Savukārt Kristīnes Lāces iecerētā izstāde vēsta par 2001. gada akmens skulptūru simpozijā “Gadsimtu sasaukšanās” tapušo darbu pārvietošanu no Alūksnes parka uz pilsētas nomali 2021. gadā. Arī izstādes “Deportācija” projekts atspoguļo sabiedrības daļas identitāti, kurā atklājas priekšstati par savas tautas pašapziņu un kultūrvēsturiskajām vērtībām,” skaidro A. Vēliņa.

Šā gada absolventu radošie skolas noslēguma darbi un 5. klases abstraktie gleznojumi “Emocijas krāsās” apskatāmi skolas izstāžu zālē darba dienās no 10.00 līdz 14.00.