Izbūvēs ielu apgaismojumu Aizupīšu ciemā

Attēlam ilustratīva nozīme/ foto: Didzis Bauers

Ar Alsviķu pagasta pārvaldei piešķirtajiem Alūksnes novada pašvaldības pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļiem, kā arī ar pašvaldības aģentūras “Spodra” līdzekļiem tiks izbūvēts ielu apgaismojums Aizupīšu ciemā Alsviķu pagastā, vēsta Alsviķu pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze.

Viņa norāda, ka šī gada 15. februārī noslēdzās Alsviķu pagasta pārvaldes rīkotā tirgus izpētes procedūra par publiskās teritorijas ielu apgaismojuma izbūvi Aizupītēs. Tirgus izpētes rezultātā pagasta pārvaldes iepirkumu komisija, pieaicinot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktoru, pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “MARITEC” par darbu veikšanu. To kopējā līgumcena ir 21413,91 eiro ar PVN.

Par projekta realizāciju līgumus ar uzņēmēju slēgs Alsviķu pagasta pārvalde un PA “Spodra”, sadalot līgumcenu proporcionāli uzstādāmo apgaismojuma balstu skaitam. 2020. gadā SIA “Alūksnes energoceltnieks” izstrādājis tehnisko shēmu. Realizējot to, izbūvēs publiskās teritorijas ielu apgaismojumu un uzstādīs 14 apgaismojuma balstus. Tehniskās shēmas izstrādes laikā projektētājs un Alsviķu pagasta pārvaldes atbildīgie darbinieki tikās ar Aizupīšu ciemā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, iedzīvotājiem, un vienojās par publiskā apgaismojuma balstu izvietojumu funkcionāli svarīgākajās vietās.

Apgaismojuma balsti būs aprīkoti ar jaunās paaudzes ekonomiskiem gaismekļiem saskaņā ar projektā norādīto tehnisko specifikāciju, kas izstrādāta, ņemot vērā zaļā publiskā iepirkuma prasības un kritērijus ielu apgaismojuma aprīkojumam. Daļu projekta – 11 apgaismojuma balstu izbūvi un projekta autoruzraudzību finansēs no Alsviķu pagasta pārvaldei piešķirtajiem Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2018.-2022. gadam budžeta līdzekļiem. Publiskā ielu apgaismojuma izbūvei būs novirzīti 16825,22 eiro, projekta autoruzraudzībai – 240,79 eiro.

Daļu projekta – 3 apgaismojuma balstu izbūvi Alūksnes pilsētas teritorijā Ziemeru ielas posmā no Rīgas ielas līdz krustojumam uz Aizupīšu ciemu, finansēs no PA “Spodra” līdzekļiem par summu 4588,69 eiro ar PVN. Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu būvdarbi uzņēmējam jāuzsāk 01.06.2021. un jāpabeidz, nododot objektu ekspluatācijā un saņemot būvvaldes akceptu, līdz 30.10.2021. Alsviķu pagasta pārvalde informē Aizupīšu ciema iedzīvotājus, ka šajā pašā laikā tiks izbūvēts AS “Sadales tīkls” investīciju objekts “0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1506, Aizupītes, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads”, kura ietvaros tiks demontētas esošās 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas jaunas kabeļu elektrolīnijas.

Alsviķu pagasta pārvalde lūdz Aizupīšu iedzīvotājus būt saprotošiem par neērtībām, kas būs būvdarbu procesā. Jauna publiskās teritorijas ielu apgaismojuma izbūve Aizupīšu ciemā ir iedzīvotāju un pašvaldības ilgi gaidīts projekts un tas būs ilgtermiņa ieguldījums ciema publiskās teritorijas uzlabošanā. Lai pagasta pārvaldei, PA “Spodra”, uzņēmējam un iedzīvotājiem savstarpēji komunicējot un sadarbojoties, izdodas veiksmīgi realizēt projektu, informē Ingrīda Sniedze.