Īsziņas: Budžets pildās veiksmīgi

Alūksnes novada pašvaldības ieņēmumi pašlaik izpildījušies par 74,96 %, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 66,06 %. “Pēc likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” šajā periodā tam bija jāsasniedz 62,67 procenti, kas nozīmē, ka pašvaldības budžetā iedzīvotāju ienākums pildās labi, jo šobrīd ir vairāk, nekā noteikts valsts plānā,” saka izpilddirektors. Arī nekustamā īpašuma nodoklis ir vairāk par 100 %, tas ieņemts 105,75 % apmērā. Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija saņemta 67,71 % apmērā, bet pašvaldības iestāžu ieņēmumi sastāda 75,24 %.

Savukārt izdevumi izpildīti par 62,39 %, bet aizdevumu un galvojumu saistību attiecība pret pašvaldības budžetu bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir 17,52 %, informē I. Berkulis.

Pilsētas svētkiem 51,5 tūkstoši eiro

Augustā Alūksnes novada teritorijā aizvadīti 30 kultūras pasākumi, no kuriem pieci bija kopienu svētki – Annā, Veclaicenē, Mārkalnē, Kalncempjos un Ziemera pagastā. 22 apjomīgākie pasākumi notika Alūksnes pilsētas svētkos, no kuriem 21 šogad bija bez maksas. Kopējās pilsētas svētku izmaksas sastādīja 51,5 tūkstošus eiro. Pēc Alūksnes novada Kultūras centra aplēsēm, svētkus apmeklēja pavisam 20 180 cilvēki, no kuriem 6200 bija unikālie svētku apmeklētāji. Par tradīciju kļuvušajam velobraucienam šogad reģistrējās 618 dalībnieki, bet amatnieku un mājražotāju tirgū piedalījās 168 dalībnieki, informē izpilddirektors.

Akreditēta Alūksnes Sporta skola

Izglītības iestādes darbība un vadītājas profesionālā darbība visās četrās jomās novērtēta ar “labi”. Kā stiprās skolas puses atzīmēta mūsdienīgā infrastruktūra, iekārtas un resursi, izglītojamo līdzdalība vietējā, nacionālā un starptautiskā mēroga sacensībās, uzrādot augstus sasniegumus. Vērtēšanas komisijā īpaši uzsvērts arī profesionālais pedagogu ieguldījums tādos sporta veidos kā džudo un biatlons, informē izpilddirektors.

Slēgta satiksme Glika ielā

No ceturtdienas, 5. septembra, sakarā ar būvdarbiem slēgta satiksme Glika ielā no krustojuma ar Jāņkalna ielu līdz īpašumam Glika ielā 8C, informē Alūksnes novada pašvaldība.

“Minētajā posmā paredzēta ielas asfalta seguma virskārtas atjaunošana, nofrēzējot veco segumu un uzklājot jaunu. Glika un Jāņkalna ielas krustojumā būs izvietotas attiecīgas ceļa zīmes un informācija par apbraucamo ceļu. Iebraukšana Glika ielā aiz pārbūvējamā posma būs iespējama no Bērzu ielas,” stāsta pašvaldības pārstāve Evita Aploka. Darbi notiek, veicot skolu teritorijas labiekārtošanu.