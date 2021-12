Interešu izglītības nodarbību apmeklēšanai skolēniem veiks Covid-19 testus arī ziemas brīvlaikā

Lai piedalītos interešu izglītības nodarbībās arī ziemas brīvlaikā, skolēnus turpinās testēt uz Covid-19, informē Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Skolēni paštestus var saņemt savā izglītības iestādē. Līdz brīvlaika sākumam vakcinētajiem skolēniem tie jāveic reizi nedēļā, savukārt nevakcinētajiem reizi nedēļā jāveic laboratorijas tests.

Ja tiks apmeklētas interešu izglītības nodarbības, brīvlaikā nevakcinētie bērni paštestus veic reizi nedēļā. Savukārt vakcinētajiem bērniem pirms nodarbību apmeklējuma jāuzrāda Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts.

Vienlaikus IZM norādīja, ka atkarībā no antigēnu paštestu piegādēm testu skaits nedēļā no 13.decembra var mainīties. Pagaidām par to gan nekādas informācijas nav.

Tāpat, lai pēc brīvlaika mācības varētu droši atsākt, IZM aicina skolēnus pirms došanos skolas gaitās, 4.janvāra vakarā vai 5.janvāra rītā veikt antigēnu testus.

Skolēnu ziemas brīvlaiks ilgs divas nedēļas no 22.decembra līdz 4.janvārim, un tie skolēni, kuru Covid-19 testi būs negatīvi, atkal tiksies klātienē.

Decembrī skolotāju testēšana nenotiek.