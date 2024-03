Interese par “Puna” spēli pieaug

Jau divus gadus Alūksnes novadā notiekošais Jaunlaicenes muižas muzeja “Malēnieša pasaule” organizētais ceļojošais “Puna” turnīrs veiksmīgi finišējis savā “dzimtenē”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pēdējais posms bija plānots Veclaicenē, bet tika pārcelts uz Malienas tautas namu. Spēlētāju rekords bijis Alsviķu posmā, bet Malienā tas netika pārsists. Piedalījās 34 komandas – 68 dalībnieki. Turnīra sākumā startēja sešas komandas, bet pēdējās kārtās spēlēšana kļuva vēl aizraujošāka lielā dalībnieku skaita dēļ. Unikālo spēlētāju kopskaits šajā turnīrā ir ļoti liels – 86 dalībnieki.

Veiksme – mainīga lieta

Labākie Malienas sestajā posmā bija komanda “Spožums” – Valdis Kalniņš un Guntis Žīgurs. 2. vietā komanda “Rūpe” – Dainis Pērkons un Vladimirs Sviklis. 3. vietā komanda “Sārtais breksis” – Armands Stabulnieks un Modris Bite.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kopvērtējumā tika vērtēti pieci labākie posmi no sešiem. Un par turnīra laureātiem kļuva trio – komanda “Saļņi” un nominācija “visokutnākie” spēlētāji – Jurģis Ābele, Igors Vistiņš un Gints Minings. Turnīra laikā komandas sastāvs mainījās, bet nosaukums palika nemainīgs. 2. vietā duets “Pensionāri” ieguva nomināciju “okutnākais” spēlētājs – Miervaldis Jāņekalns un Nikolajs Bistrovs. 3. vietā duets “Rūpe” ieguva nomināciju “okutnais” spēlētājs – Dainis Pērkons un Vladimirs Sviklis. Visi turnīra dalībnieki tika pie balviņām. Organizatori saka paldies visiem sadarbības partneriem par atbalstu.

“Spēles veiksmes faktors ir ļoti mainīgs, ne vienmēr uzvar pieredzējušākie spēlētāji, kā uzsver paši spēlmaņi, viss atkarīgs no tā, kā nāk kārtis. Bieži gadās situācija, kas nav bijusi un ir jauna, tad “Puna” vēstnieki “liek galvas kopā” un domā, kā to atrisināt. Bet kā rakstīts noteikumos – taisnība ir vecākajam malēnietim pie galda,” stāsta Alūksnes novada muzeja struktūrvienības Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule” vadītāja Kristīne Kuropatkina.

Dalībnieku vecums ir ļoti dažāds, jaunākajiem vēl nav 30 gadu, kamēr vecākajai dalībniecei ir 80. Spēlētāji ir no Jaunlaicenes, Veclaicenes, Māriņkalna, Alūksnes, Liepnas, Malienas, Annas, var teikt, ka pārstāvēts ir viss novads. Komandās spēlē pat mamma un meita, tēvs un dēls, vīrs ar sievu, kas ir forša ģimenes, radinieku un draugu kopā būšana. Ir arī tādi spēlētāji, kuri neceļo pa novadu, bet sacīkstē piedalās tikai savā tautas namā. Ir spēlētājs no Rīgas un četru cilvēku kompānija no Palsmanes. Visvairāk punu spēlē vīrieši, bet ar katru posmu parādās vairāk dāmu. Vispriecīgākās ir kultūras speciālistes, kuras atzīst, ka tik daudz puišu nekad nav bijis kultūras namos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ceļo pa novadu

“Kopā ar kolēģiem 2022. gada rudenī jau labu laiku domājām, kā atrast jaunu ceļu un virzienu, lai atdzīvinātu un popularizētu “Puna” spēli. Realizēt ideju palīdzēja Alūksnes Kultūras centra darbinieki, atbalstot mūsu ideju ar spēlētājiem ceļot pa pagastiem, kur mūs uzņem attiecīgā pagasta tautas nams, kas sagatavo arī nelielu kultūras programmu. Pirmajā turnīra kārtā 30. septembrī tikāmies Jaunlaicenē. Tad Annā, tajā uzvarēja mājinieki. Tālāk sekoja Māriņkalns, protams, Alūksne, Alsviķi un noslēgums Malienā. Spēlētāji sacentās ne tikai par uzvaru posmā, bet arī visā turnīra kopvērtējumā,” stāsta K. Kuropatkina.

Turnīra organizatorus pozitīvi pārsteigusi negaidītā dalībnieku atsaucība – jau pirmajā turnīrā bija sešas komandas. Katrā nākamajā posmā spēlētāju skaits audzis. Kad sapratuši, ka muzejā vietas būs par maz, radās ideja – ceļot pa novadu, spēlējot “Punu”. “Manuprāt, ceļojošais turnīrs ir foršs veids, kā vairojas labais priekšstats par novadu kopumā. Daudzi dalībnieki nav bijuši visos pagastu kultūras namos. Bet es gribu ticēt, ka pēc spēlēšanas cilvēki atcerēsies šo vietu, un, piemēram, ja Malienā būs kāds kultūras pasākums, labprāt turp dosies, jo zinās, ka tur ir bijuši un tā ir forša vieta. Kopumā cilvēkiem būs pozitīvāks skats uz novadu,” domā K. Kuropatkina un nenoliedz, ka organizatoriem šis pasākums bija liels izaicinājums, netrūka arī, ko mācīties un pielabot.

Draudzīga atmosfēra

Nākamā sezona jau ir saplānota. Arī nākamajā sezonā būs seši posmi. Turnīrs sāksies 28. septembrī Jaunlaicenē, un šogad ceļos pa citiem pagastiem, kuros vēl nav bijuši, ievērojot tendenci, no kurienes nāk visvairāk spēlētāju.

Organizatori priecājas, ka parādās arvien jauni dalībnieki, kuri nāk ar apņemšanos, ka nākamajā sezonā viņiem obligāti jāsāk no nulles, lai piedalītos visos posmos un cīnītos par kopvērtējumu. “Ceļojošais turnīrs ir izdevies, visi posmi aizvadīti foršā un draudzīgā atmosfērā. Priecē spēlētāju labie vārdi, par labi pavadīto laiku. Ir laba sajūta redzēt viņu satikšanās prieku un vienkāršu komunikāciju, kuras ikdienas steigā pietrūkst, esot katram savos darbos. Mierīgi un nepiespiesti izbauda spēli, neuztraucas, ja kaut kas ievelkas ilgāk. Alūksnes spēlē piedalījās vīrietis, kurš nebija punu spēlējis 32 gadus un atzina, ka citos sporta veidos neesot tik draudzīga atmosfēra. Nav strīdu, ja gadās kļūdas jaunajiem vai daudzus gadus nespēlējušiem spēlētājiem. Galvenais ir satikšanās prieks,” stāsta turnīra organizatore un piebilst, ka malēnieši kopā var kalnus gāzt.

Jāatzīmē, ka Jaunlaicenes muižas muzejs apkopo visu, kas saistīts ar šo kāršu spēli, jo šis ir malēniešu mantojums, kas jāsaglabā un jānodod tālāk. Turnīru organizē Alūksnes novada pašvaldības iestādes Alūksnes novada muzeja struktūrvienība Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule” sadarbībā ar Alūksnes novada Kultūras centru.