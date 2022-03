Ielu tīrīšanai – jauns iepirkums

Alūksnes pilsētas ielu attīrīšanai no sniega pašvaldības aģentūrai “Spodra” paredzētais finansējums beidzies, tādēļ izsludināts jauns iepirkums, kam pieteikšanās noslēdzās 10.martā. Plānotā līgumcena laika posmam no 11. marta līdz 15. aprīlim – 31 000 eiro.

Pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis skaidro, ka ziema Alūksnē vēl turpinās, tādēļ nācās izsludināt jaunu iepirkumu, lai varētu veikt ziemas uzturēšanas darbu. Iepirkums paredzēts Alūksnes pilsētas ielu attīrīšanai no sniega atbilstoši ikdienas G, P un V uzturēšanas klasēm.

“Tāda ziema, kā ir šosezon, nav bijusi sen. Sniga daudz, tādēļ arī daudz vairāk nācās ielas tīrīt un arī mainīgo laika apstākļu dēļ, jākaisa bija biežāk – rīta pusē sniegs kusa, bet vakarā piesala. Iepriekšējā līgumā paredzētā summa ir iztērēta, tādēļ nekavējoties izsludinājām jaunu iepirkumu. Alūksnē ziema vēl nav beigusies, lai gan citviet Latvijā sniega vairs nav sen. Mums ir vēl vismaz 20 līdz 30 centimetri sniega un ziemas uzturēšanas darbi jāturpina. Vēl var būt sals, līdz ar ko jākaisa ielas, iespējams, būs arī cīruļputenis,” skaidro I. Berkulis. Viņš arī norāda, ka līgumcena paredzēta ar rezervi, un, ja tādas nepieciešamības nebūs, visu naudu neiztērēs.

Izpilddirektors neslēpj, ka iedzīvotāji nav apmierināti ar ielu un ietvju uzturēšanu šoziem un arī pašvaldībā par to saņemtas sūdzības. ““Spodra” darīja to, ko šādos apstākļos varēja izdarīt, bet vienmēr var labāk. Visus ieteikumus, piemēram, kurā ielas posmā vairāk vajag kaisīt smiltis, ņēma vērā. Lielākoties iedzīvotāji izprot, ka šosezon ziema ir īpaša,” saka I. Berkulis un atzīst, ka šī ziema daudz iemācīja un, nākamo gaidot, ne viss jādara kā līdz šim, piemēram, jāizplāno secība, kādā tiek tīrītas ielas un ietves. Pie tam, tai jābūt zināmai arī iedzīvotājiem. “Lai ir skaidrība, ko tīra primāri jeb kuras ielas un ietves ir prioritāras. To var izdarīt, tikai jāsaplāno,” teic I. Berkulis.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro, ka iepriekšējos gados papildu iepirkumus ziemas uzturēšanas darbiem izsludināt nav nācies – ir bijis iespējams iekļauties noslēgto līgumu summās, jo nav bijusi tik sniegiem bagāta ziema ar tik intensīvu snigšanu un nepastāvīgiem laika apstākļiem, kas apgrūtina ielu un ietvju uzturēšanu. Jau sezonas vidū tika izsludināta jauna iepirkuma procedūra sniega izvešanai no pilsētas ielām un februāra beigās izsludināta iepirkuma procedūra pilsētas ielu attīrīšanai no sniega ziemas sezonā atbilstoši ikdienas G, P un V uzturēšanas klasēm, skaidro E. Aploka.