Ielām paredzētā nauda ”izkususi sniegā”

IK GADU pašvaldības aģentūra “Spodra” atputekļo arī tās grants seguma ielas pilsētā, pa kurām vasarā notiek intensīva satiksmes kustība. FOTO: NO AMZ ARHĪVA

Tautsaimniecības komitejas sēdē Alūksnes novada pašvaldības domes deputāti diskutēja par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 2023. gada vasaras sezonai un vienbalsīgi nolēma lēmuma projektu virzīt izskatīšanai domes sēdē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ļoti nepieciešama atputekļošana

Apspriežot pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas plānu šajā gadā, deputāts Arturs Dukulis interesējās, vai plānā šogad paredzēta arī ielu un atsevišķu pašvaldības ceļu posmu atputekļošana. Atbildot uz jautājumu, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons atbildēja, ka martā nav zināms, kādi laika apstākļi būs vasarā, lai tagad konkrēti lemtu par ielu/ceļu atputekļošanas nepieciešamību. “Automašīnu noslodze uz ielām un ceļiem ir izpētīta un plānā iekļauta pēc pagājušā gada pieredzes, lai konkrēto autoceļu iedalītu pēc uzturēšanas klasēm. Pagājusī vasara pierādīja, cik ļoti nepieciešama arī autoceļu un ielu atputekļošana, tādēļ atsaukties uz to, ka pašlaik nezinām, kādi laika apstākļi būs vasarā, ir nevietā,” norādīja A. Dukulis.

Lūgs papildu finansējumu

Pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis klātesošajiem paskaidroja, ka pagājušā gada vasarā apstrādātas visas ieplānotās grants seguma ielas un ceļu posmi. “Pagastu teritorijās pašlaik gan vēl nav noteikti kritēriji, pēc kuriem veiksim ceļu posmu atputekļošanu, bet jau tagad uzklausām iedzīvotāju priekšlikumus, vērtējam. Vēršu uzmanību uz to, ka atputekļošana gan nav primārais ceļu un ielu uzturēšanas darbs. Tās iespējamība ir atkarīga no pieejamiem finanšu līdzekļiem,” teica I. Berkulis. Vērtējot šā gada plānus uzturēšanas darbiem vasarā, viņš jau iepriekš laikrakstam izteicies, ka šī ziema ir “apēdusi” ļoti daudz pašvaldības finanšu līdzekļu, respektīvi, “nauda ir izkususi sniegā”. Viņš atklāja, ka “jau iztērēta ielu un ceļu uzturēšanai paredzētā mērķdotācija, kas apdraud to uzturēšanas iespējas vasarā”. “Tādēļ pašvaldība pašlaik gatavo vēstuli Satiksmes ministrijai, kurā salīdzināti meteoroloģisko dienestu dati Alūksnes novadā un citu pašvaldību teritorijās, un lūdz ielu un ceļu uzturēšanai piešķirt papildu finanšu līdzekļus. Meteoroloģiskie dati norāda, ka šajā ziemas sezonā pie mums sniegs snidzis būtiski vairāk, sniega sega veidojusies intensīvāk, kas prasījis veikt ceļu un ielu tīrīšanu intensīvāk kā citviet Latvijā. Kā mums veiksies ar papildu finanšu līdzekļu piesaisti, grūti prognozēt, bet, ja neizdosies, tie būs jāmeklē citur, lai vispār veiktu ielu/ceļu uzturēšanu vasarā. Ja nauda būs, veiksim šo atputekļošanu finanšu iespēju robežās,” teica izpilddirektors.

Pēc vienotiem kritērijiem

A. Dukulis vērsa uzmanību uz to, ka pašvaldībai jāizstrādā vienoti kritēriji, lai šogad atputekļošana visos pagastos notiktu vienādi, kam izpilddirektors piekrita. Viņš norādīja, ka, tiekoties ar VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvjiem, pašvaldība uzzinājusi, ka iedzīvotāji savu neapmierinātību šajā ziņā izsaka ne tikai par pašvaldības ceļiem, bet arī par valsts ceļiem un to posmiem pagastos. “Arī “Latvijas valsts ceļiem” pašlaik nav izstrādāts vienots plāns valsts ceļu posmu atputekļošanai. To uzņēmums dara tikai pēc iesniegumu saņemšanas no vietējiem iedzīvotājiem, pēc kuriem tad šo nepieciešamību izvērtē, atkarībā no tā, cik liels finansējums šim mērķim paredzēts,” teica I. Berkulis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Plānotās – simtprocentīgi

Deputāts Modris Lazdekalns interesējās par statistikas rādītājiem. “Pēc tiem redzams, ka pērn pilsētā atputekļoti 45 000 m² grants seguma ielu, bet grants ielas mums pilsētā ir 33 kilometru garumā. Tas nozīmē, ka tomēr nav atputekļotas simtprocentīgi visas, kā teica izpilddirektors? Būtībā mēs atputekļojam tikai aptuveni 25 % no visām grants seguma ielām,” teica M. Lazdekalns. Atbildot uz šo jautājumu, aģentūras “Spodra” direktors Jānis Pūpols paskaidroja, ka kvadrātmetros pārrēķināts tādēļ, lai būtu zināms, cik absorbenta nepieciešams, jo ielu platums atšķiras. Ielas, kas jāatputekļo, izvērtējam atkarībā no satiksmes intensitātes, un visas plānā iekļautās teritorijas atputekļotas. Piemēram, Tempļakalna ielu, kas aizvijas gar ezeru, turpmāk noteikti neatputekļosim,” atklāja J. Pūpols.