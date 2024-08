Godina Vidzemes aktīvākās personības, tostarp alūksniešus (papildināts)

Trešdien Vidzemes plānošanas reģions Cesvaines pilī cildināja 34 izcilas personības un svinēja Vidzemes iedzīvotāju spēku, radošumu un neizsīkstošo enerģiju pasniedzot apbalvojumus “20 personības 20 gados. Vidzemnieku godināšana 2024”. No Alūksnes novada godināja trīs personas – Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru, Sigitu Mūrnieci no Zeltiņiem un Ivetu Kovtuņenko no Jaunlaicenes (apbalvojumu saņēma meita Pārsla Meistere).

Īpašo titulu “20 personības 20 gados. Vidzemnieku godināšana 2024” saņēma Ainārs Kiserovskis, Aleksandra Birkova, Daiga Rokpelne, Gints Kukainis, Guntis Ķeveris, Ieva Plētiena, Imants Šteins, Indulis Zvirgzdiņš, Ineta Laizāne, Inta Kalniņa, Kārlis Zemītis, Uldis Misiņš, Raimonds Kalniņš, Raimonds Vējonis, Raitis Melders, Rita Merca, Sigita Mūrniece, Vineta Meistere, Vilnis Špats, Vladimirs Kiseļovs. Laureāti saņēma goda rakstu, Latvijas karogu, ozola stādu un īpaši viņiem veltītu Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas dāvinājumu ar autores parakstu, kā piemiņas un pagodinājuma apliecinājumu no prezidentes, kas ievadīja Latviju Eiropas Savienībā un NATO.

Pasniedzot Latvijas karogu un pateicības rakstus, pasākumā godināti arī Andrejs Nika, Anita Birzniece, Baiba Eglīte, Beāte Ozoliņa, Daiga Gargurne, Dzintars Adlers, Edgars Ricevs, Gita Mūrniece, Ilze Kraukle, Indra Jaunzeme, Iveta Kovtuņenko, Jānis Baiks, Madara Mažajeva, Rita Krieviņa, apliecinot, ka arī viņi ar savām idejām un darbu veicinājuši ilgtspējīgas pārmaiņas Vidzemes reģionā.

Nominācijai ikvienam Vidzemes plānošanas reģiona iedzīvotājam bija iespēja pieteikt personības, kuras kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO, laika posmā no 2004.gada 1.maija līdz šī gada jūlijam, ir attīstījušas idejas, īstenojušas iniciatīvas un iedrošinājušas sabiedrību nozīmīgām pārmaiņām, vienlaikus veicinot ilgtermiņa izaugsmi un attīstību savā ciematā, reģionā, valstī un Eiropā.

Lai gan Vidzemnieku dārza svētki kļuvuši par ikgadēju pasākumu, vienojot Vidzemes novadus un izceļot tos, kuru darbi iedvesmo un padara reģionu par vietu, ar kuru lepoties, tomēr pirmo reizi 12 gadu laikā godināmās personas pieteica iedzīvotāji. Atzinība un pateicība pasākumā teikta arī tiem, kuri izvirzīja kandidātus šim godinājumam, uzteicot viņus par vēlmi atklāt un izcelt labos darbus, kas paveikti Vidzemes labā. “Vidzemnieku godināšana 2024” apliecināja, ka Vidzeme ir ne tikai dabas skaistuma, bet arī cilvēku darbu un spēka pārpilna. Tā paliek stipra un vienota, pateicoties cilvēkiem, kuru darbi iedvesmo un kalpo par paraugu citiem vidzemniekiem. Vidzeme – ceļš ved augšup!

Iniciatīvu organizē Vidzemes plānošanas reģions un “Europe Direct Vidzemes centrs”.

Foto: Gatis Bogdanovs , “Dzirkstele”