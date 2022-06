Gaujienā piemin komunistiskā genocīda upurus

Attēlā Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa kopā ar Liliju Pliškinu un Intu Zučiku (represētās 1945.gads 25.martā).

Šodien, 14.jūnijā, Gaujienas kapos pie piemiņas akmens ar svecēm un ziediem pieminēja komunistiskā genocīda upurus. No Gaujienas pagasta 1941. gada 14.jūnijā tika izvesti 6 pagasta iedzīvotāji – Jurgensons Emīls Ekarts, Stūre Hugo Pauls un Austeru ģimene – Vilis, Austra, Valdis, Jānis. No Zvārtavas pagasta izsūtīti 2 iedzīvotāji – Karlīne un Kārlis Kabuči. Pēc 2001.gada Latvijas Valsts arhīvā precizētajiem datiem no Latvijas kopumā izsūtīti 15 424 cilvēkus, 5263 no tiem arestēti.