Gājēju taka – bez apgaismojuma

Apgaismojumu vajag, taču šobrīd tam līdzekļu nav – tādu atbildi Alūksnes novada pašvaldības domes Attīstības komitejas sēdē saņēma alūksnietis Vairis Doktenieks, kurš domē iesniedza sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss. lv” savāktos 244 parakstus par drošu un izgaismotu gājēju ceļu gar Alūksnes ezeru.

Lai varētu droši pārvietoties

Takas jeb gājēju ceļa pirmo posmu no Ozolu ielas līdz Ezermalas ielai izbūvēja pirms diviem gadiem, tomēr apgaismojuma tur joprojām nav, līdz ar to diennakts tumšajā laikā pārvietošanās nav droša. Iniciatīvas iesniedzējs skaidro, ka gājēju ceļš ir ļoti iecienīts un to izmanto ne vien pastaigām un sportošanai, bet arī kokzāģētavas darbinieki un skolēni. “Takas ideja – izveidot drošu pārvietošanos Kolberģa ciema, Ezermalas un Robežu ielu iedzīvotājiem, šobrīd neīstenojas, tieši apgaismojuma neesamības dēļ. Nākot no Alūksnes puses, apgaismojums beidzas Ozolu ielā, tālāk jāiet tumsā. Alūksnes pilsētā tā ir viena no retajām vietām, kur nevar aiziet kājām diennakts tumšajā laikā,” deputātu uzmanību vērsa V. Doktenieks.

Deputāti bija vienisprātis, ka gājēju ceļu apgaismot ir nepieciešams, tomēr šī gada budžetā finansējums tam nav paredzēts un arī investīciju plānā apgaismojuma ierīkošana nav iekļauta. Deputāts Modris Lazdekalns rosināja iedzīvotāju ieteikto iniciatīvu iekļaut investīciju plānā. “Neredzu iemeslu, kādēļ to nedarīt. Neviens neprasa darbus veikt šogad. Protams, kurā gadā radīsim iespēju ideju īstenot, ir atklāts jautājums. Investīciju plānā iekļauta virkne objektu, kurus nerealizēs tuvākajā laikā,” teica M. Lazdekalns.

Ierosinājumu ņems vērā

Domes priekšsēdētāja vietnieks un Attīstības komitejas priekšsēdētājs Druvis Tomsons atgādināja, ka gājēju ceļš nav vēl izbūvēts pilnā apjomā, tāpēc nebūtu pareizi vienu posmu jau tagad apgaismot. “Jāizvēlas – pabeigt darbus vai jau sākt labiekārtošanu. Varbūt iniciatīvas parakstītājiem šķiet, ka parakstīs un šovasar būs jau gaisma, bet tā tas nenotiek. Šobrīd nav ne projekta, ne arī veikti citi sagatavošanās darbi apgaismojuma ierīkošanai, un arī finansējuma nav. Iztērēt naudu apgaismojumam, nevis pabeigt takas izbūvi nebūtu pareizi. Ir jau iesākti darbi, lai taku izbūvētu līdz Aldara ielai – nocirsti krūmi, sākta topogrāfiskā uzmērīšana. Jānosaka prioritātes,” norādīja viņš. V. Doktenieks oponēja sakot, ka drošība ir svarīga jau šobrīd, turklāt apgaismojuma ierīkošana jau tagad neietekmēs tālāko takas izbūvi. Viņš arī saprot, ka šī gada budžetā finansējuma nav, taču negribētos, lai ideja paliek neīstenota.

Deputāts Arturs Dukulis akcentēja, ka šī ir iedzīvotāju iniciatīva. “Ja mēs tā attieksimies pret iedzīvotāju idejām, vai kopienai ir jēga domei ko vispār ieteikt?” retoriski vaicāja viņš. Izpilddirektors Ingus Berkulis teica, ka katra iedzīvotāja priekšlikums un vēlme ir jāvērtē un ierosinājumus noteikti ņem vērā, plānojot darbus nākotnē, tostarp apgaismojuma ierīkošanu takā. Lai noskaidrotu, cik noslogots ir gājēju ceļš, pašvaldība plāno izvietot skaitītājus. Iegūtie dati noderēs turpmāko lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar taku.

Četriem komitejas deputātiem balsojumā nepiedaloties un trīs balsojot “par”, lēmums netika pieņems. Par iedzīvotāju iniciatīvu lems arī domes sēdē šo ceturtdien.