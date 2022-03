Fizikas konkursā piedalās arī Alūksnes skolēni

AS “Latvenergo” rīkotajam 8. un 9. klašu erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments” šogad kopumā pieteikušās 192 komandas. Vidzemi pārstāv 32 komandas no Cēsīm, Valmieras, Madonas, Ikšķiles, Alūksnes, Ērgļiem un citām pilsētām. Jaunieši līdz 21. martam atlases kārtā pelna punktus iekļūšanai pusfinālā, risinot uzdevumus par nākotnes enerģiju.

Konkurss šogad kopumā pulcē 960 skolēnus no 122 Latvijas skolām. Visvairāk komandu ir no Cēsīm, kur skolēni izveidojuši sešas komandas. Cēsu 1. pamatskola pieteikusi trīs komandas, savukārt gan no Madonas, gan Valmieras pieteikušās divas komandas. Jāatzīmē, ka tieši cēsnieki pagājušā gada konkursā plūca uzvaras laurus.

“Šogad liela daļa skolotāju konkursā konsultē vairākas komandas. Tas apliecina, ka konkurss pulcē ne tikai aktīvus un radošus skolēnus, bet arī entuziasma pilnus skolotājus. Šogad turpinām iesākto tradīciju, pasniedzot balvu “FIZMIX Skolotājs 2022″, lai pateiktos par skolotāju ieguldījumu skolēnu motivēšanā apgūt fizikas zināšanas. Skolotāju konkursam pieteikušies 93 skolotāji,” stāsta AS “Latvenergo” Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības direktore Ingrīda Lāce.

Konkursa galvenais temats šogad ir nākotnes enerģija – zināšanās un atbildībā balstīta resursu izmantošana labākajā veidā, kas ir arī AS “Latvenergo” nākotnes skatījums. Par nākotnes enerģijas iegūšanas un patērēšanas veidiem konkursa dalībniekus aicina domāt eksperti un Latvijas uzņēmēji, kuru panākumus ir veidojušas zināšanas par fiziku un atjaunīgo enerģiju. Droša un klimatneitrāla pasaules attīstība – tas ir elements, kas spēj apvienot jaunatnes intereses, zināšanas un enerģētikas nozari.

No 21. februāra līdz 21. martam komandas risina atlases kārtas uzdevumus, lai cīnītos par vietu pusfinālā. Pusfinālā iekļūs katra Latvijas reģiona un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas, kopā 60 komandas, kas atlases kārtā būs ieguvušas visvairāk punktu. Komandas, kas kvalificējušās pusfinālam, tiks paziņotas 25. martā. Savukārt finālā, kā ierasts, par uzvaru cīnīsies 7 komandas – pa vienai no katra reģiona un Rīgas pilsētas, kā arī papildu komanda ar augstāko punktu skaitu neatkarīgi no reģionālās piederības. Ar šībrīža rezultātiem iespējams iepazīties šeit: https://www.fizmix.lv/eksperiments/komandu-tops.