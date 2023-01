Februārī – zemledus makšķerēšanas sacensības “Ilgāja zivtiņa”

Alūksnes novads noteikti var lepoties ar ezeriem un to zivju resursu bagātību. Mūsu novada ezeri tradicionāli ir vieni no pirmajiem, kur zemledus makšķerēšanas sezona sākas visagrāk, bet beidzas visvēlāk. Viens no novada īpašajiem ezeriem ir Ilgāja ezers aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā. Tas ir unikāls ar savu atrašanos divu valstu – Latvijas un Igaunijas teritorijā. Zemledus makšķerēšanas sacensības Ilgāja ezerā jau ir tradīcija, un arī šogad 11. februārī gaidīs ikvienu zemledus makšķerēšanas entuziastu starptautiskajās sacensībās “Ilgāja zivtiņa”, aicina pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Monta Melzoba. Pēc sacensībām ikviens aicināts pagarināt savas brīvdienas, baudot plašo aktivitāšu klāstu Alūksnes novadā.

Pasākumā gaidīti ne tikai zemledus makšķernieki, bet arī līdzjutēji, jo būs iespēja baudīt arī dažādas aktivitātes – braukt ar suņu pajūgiem, mieloties ar zupu, kopīgi sildīties ar siltu tēju un dejām pie ugunskuriem.

Sacensībās piedalīties var ikviens interesents, dalība ir bez maksas. Zemledus makšķerēšanas sacensību sākums plkst. 11.00, dalībnieki aicināti reģistrēties no 10.00 līdz plkst. 10.45. Tā kā pasākums notiek uz Ilgāja ezera, kas atrodas uz Latvijas un Igaunijas valstu robežas, apmeklētājiem obligāti līdzi jābūt pasei vai identifikācijas kartei.

Dalībnieki sacentīsies individuāli, kā arī cīnīsies par savas valsts uzvaru valstu makšķernieku savstarpējā cīņā. Par uzvarētājiem individuālajā konkurencē kļūs tie trīs zemledus makšķernieki, kam būs izdevies noķert vislielāko zivju kopsvaru. Savukārt valstu savstarpējā cīņā makšķernieki cīnīsies par ceļojošo kausu “Ilgāja zivtiņa”. Kausu iegūs tās valsts makšķernieki, kuras sacensību dalībniekiem izdosies izmakšķerēt lielāko vidējo zivju svaru uz vienu makšķernieku.

Savukārt, kamēr makšķernieki cīnīsies par lielākajiem lomiem, līdzjutējiem būs iespēja doties izbraucienos ar suņu pajūgiem un baudīt gardu zupu. Kopīgi izkustēsimies, piedaloties dažādās ziemas aktivitātēs, apgūstot līnijdeju soļus. Sacensību beigās kopīgi sveiksim tos, kuriem sacensībās ir veicies visražīgāk.

“Noslēdzoties sacensībām, aicinām uzkavēties Alūksnes novadā! Turpat, aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, var doties kādā pārgājienā, uzkāpt tuvējos skatu torņos un baudīt ziemas ainavas. Ja ir vēlme pēc kā azartiskāka, var iegriezties tuvējā Ķauķu kalnā nobraukt ar kalnu slēpēm vai snovborda dēli, vai arī izvēlēties Drusku pilskalnu vai Katiņkalnu, kur izbaudīt nobraucienu ar ragaviņām vai sniega kamerām. Mierīgākas atpūtas cienītāji aicināti ar savām acīm iepazīt Alūksni un tās valdzinājumu, dodoties pastaigās pilsētā vai izzinot pilsētas muzeju ekspozīcijas. Pēc aktivitātēm kādā no vietējām kafejnīcām var izbaudīt Alūksnes tradicionālās garšas – profitroļu buljonzupu, Alūksnes kokteili, citus dzērienus, kā arī kūkas, ko nevarēs atrast nekur citur, kā tikai Alūksnē,” teic M. Melzoba. Plašāks novada tūrisma aktivitāšu piedāvājums un naktsmītņu iespējas: www.visitaluksne.lv.

Sacensības rīko Alūksnes novada pašvaldība ar SIA “Pie zvejnieka”, SIA “RC Ainava” atbalstu.