Eiropas Jaunatnes aktivitātes

Publicitātes foto

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2024. gada aprīlī jauniešus un darba ar jaunatni veicējus aicina izmantot dažādas jaunatnes jomas iespējas – piedalīties vebināros par mākslīgo intelektu, iesaistīties Eiropas Jaunatnes nedēļas aktivitātēs, pieteikties starptautiskām un eTwinning piedāvātām mācībām un citām iespējām. Lai apmeklētu piedāvātās aktivitātēs, nepieciešams iepriekš laikus reģistrēties.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vebināri par mākslīgo intelektu

Aprīlī JSPA organizēs divus vebinārus par mākslīgo intelektu un tā integrēšanu projektu rakstīšanā un darbā ar jaunatni. 11. aprīlī plkst. 10.00 notiks vebinārs “Mākslīgais intelekts kā papildu kolēģis projektu rakstīšanā?”, savukārt 25. aprīlī plkst. 10.00 – “Atļautais paņēmiens: Mākslīgais intelekts darbā ar jaunatni”. Plašāka informācija par to saturu, kā arī pieteikšanās saites atrodamas šeit.

Eiropas Jaunatnes nedēļas aktivitātes

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

No 12. līdz 19. aprīlim Latvijā un citviet Eiropā tiks atzīmēta Eiropas Jaunatnes nedēļa, kas šogad veltīta aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai. Tās ietvaros notiks starptautisks pasākums “Hop on the train of Europe”, kurā 80 Latvijas jauniešiem būs iespēja ar vilcienu doties uz Igaunijas pilsētu Valgu. Lai piedalītos šajā pasākumā, jauniešiem līdz 9. aprīlim (ieskaitot) nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu.

Tāpat Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros pasākumus Latvijā organizēs arī informācijas tīkla “Eurodesk” organizācijas un citi. Visi pasākumi būs redzami interaktīvajā kartē.

eTwinning piedāvātās iespējas

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

eTwinning izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem un atbalsta personām līdz 11. aprīlim iespēja pieteikties klātienes mācību ciklam par pilsonisko līdzdalību, neformālo izglītību un projektu metodi. Pirmais mācību posms notiks 24.-26. aprīlī Turkalnē. Nākamo posmu mācības plānotas maijā un augustā.

Savukārt eTwinning projektu īstenotāji līdz šī gada 16. aprīlim var pieteikties dalībai neformālā apzinātības vakarā “Satikšanās ar sevi”, lai ar dažādu mākslā balstītu uzdevumu palīdzību mazinātu stresu, veicinātu apzinātību un meklēt savus resursus profesionālajā jomā. Pasākums notiks 30. aprīlī plkst. 18.00 tiešsaistē.

Supervīzijas darbā ar jaunatni iesaistītajiem

JSPA Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros organizēs supervīzijas, lai nodrošinātu darbā ar jaunatni iesaistītajiem piekļuvi psihoemocionālā atbalsta saņemšanai. Supervīzijām, kuras notiks laika posmā no 2024. gada aprīļa līdz decembrim, līdz 16. aprīlim aicināti pieteikties darbā ar jaunatni iesaistītie no pašvaldībām un NVO.

Starptautiskas mācības

Jaunieši, jaunatnes darbinieki, jaunatnes projektu vadītāji, jauniešu līderi un NVO pārstāvji, kas vēlas īstenot projektus un aktivitātes, iesaistot jauniešus ar ierobežotām iespējām, līdz 4. aprīlim aicināti pieteikties mācībām par iekļaušanu “Engage in Inclusion”. Tās no 13. līdz 17. maijam norisināsies Rīgā. Tā kā mācības ir starptautiskas, tās notiks angļu valodā.

Savukārt jaunpienācējiem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektu īstenošanā līdz 5. aprīlim iespējams pieteikties starptautiskām mācībām, kas palīdzēs sagatavoties un uzsākt brīvprātīgā darba projekta plānošanu, kā arī organizēšanu jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Mācības no 3. līdz 7. jūnijam notiks Grieķijas pilsētā Salonikos.

Pieteikšanās projektam “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”

Pašvaldības vēl līdz 15. aprīlim var pieteikties projektam “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”, lai izveidotu mūsdienīgu, elastīgu, ilgtspējīgu, uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmu savās pašvaldībās, to sasaistot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem mērķa grupas vajadzībām, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes.

Ar nosacījumiem un citu informāciju par projektu aicinām iepazīties JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”.

Plašākai informācijai par visām plānotajām aktivitātēm un pieteikšanās kārtību aicinām sekot tīmekļvietnē www.jaunatne.gov.lv, kā arī citos JSPA komunikācijas kanālos. 2024. gada aprīļa, maija un jūnija, mēnešu mācību un citu izaugsmes iespēju kalendārs pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja: JSPA Komunikācijas nodaļas vadītāja Māra Medne.