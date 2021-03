Drosmīgā alūksniete Santa Luguze atver ziedu veikalu pandēmijas laikā

Pērnā gada novembrī floriste Santa Luguze Alūksnē atvēra ziedu veikalu “Saulespuķe”. Laikā, kad pasaule un Latvija saskārās ar pandēmiju, viņa iedrošinājās piepildīt savu sapni. Intervijā Santa stāsta par sievietes uzdrīkstēšanos, ziedu tendencēm svētkos un, protams, sievišķību.

Pieredze floristikā

Astoņus gadus Santa Luguze strādājusi ziedu veikalā Alūksnē. Floristika vienmēr bijis viņas hobijs. “Mani vienmēr saistījušas radošas lietas. Pirms sāku strādāt, apmeklēju vienkāršus floristikas kursus Alūksnē. Sākot strādāt sapratu, ka jāapmeklē vēl kursi, lai iemācītos ko vairāk. Pēcāk pabeidzu arī floristikas skolu un doma par savu veikalu mani nepameta,” stāsta Santa.

Par loloto sapni

Dažādu apstākļu dēļ alūksniete atmetusi ar roku idejai par savu ziedu veikalu. Tad neesot bijis telpu, tad ģimenei jāvelta laiks un nepārtraukti dažādi aspekti, kas it kā traucējuši piepildīt sen lolotu sapni. Līdz beidzot! “Šis bija spontānākais, bet svarīgākais lēmums manā dzīvē. Atradās telpas un divu mēnešu laikā viss tapa – 13. novembrī veikals “Saulespuķe” pilsētas centrā tika atvērts. Protams, darbavietā neviens nebija apmierināts par manu lēmumu. Esmu pārliecināta, ka neviens no Alūksnē jau esošajiem ziedu veikaliem nav apmierināts, ka esmu atvērusi vēl vienu ziedu veikalu pilsētā. Bet, ja visu laiku domātu par to, kā domās citi, tad es nekad neuzdrīkstētos. Citi teica – trakāku laiku laikam nevar izvēlēties, bet es teicu – mēs ejam uz pilnu banku,” viņa atminas. Turklāt veikals atvērts ne tikai pandēmijas laikā, bet 13. datumā, piektdienā, pulksten 13.00.

