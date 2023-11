“Diena bez iepirkšanās” arī Zeltiņos

Biedrība “Zaļā brīvība” iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” ietvaros no 24. novembra līdz 15. decembrim rosina pievienoties “Dienai bez iepirkšanās”. Aicinājumam atsaukušās un jēgpilnas aktivitātes īstenos vairākas iedzīvotāju grupas visā Latvijā. Daudziem no šiem pasākumiem var pievienoties ikviens interesents.

Novembra beigās sākas Ziemassvētku izpārdošanas, un pasauli arvien vairāk pārņem t.s. Melnās piektdienas atlaižu un iepirkšanās bums. Tas aizsākās Ziemeļamerikā, bet nu ir pārņēmis arī Eiropu – pircējiem tiek piedāvātas lietas ar milzīgām atlaidēm, un cilvēki arvien vairāk krīt kārdinājumā pirkt to, kas viņiem nebūt nav vajadzīgs. Patēriņa ietekme uz vidi mērāma, sākot ar izejvielu iegūšanu preču ražošanai līdz pat brīdim, kad lieta savu laiku ir nokalpojusi un labākajā gadījumā tiek nodota pārstrādei, sliktākajā – nonāk atkritumu poligonā. Joprojām daudzu priekšmetu ražošanā tiek izmantoti fosilie resursi, kas strauji sarūk un neatjaunojas, turklāt lielu ietekmi uz klimatu atstāj arī mantu loģistika, noliktavu un veikalu infrastruktūra, kā arī dažādi informāciju tehnoloģiju risinājumi, lai tirdzniecību varētu veikt internetā. Proti – pircējs bieži vien pat neapzinās, kāda ir patiesā cena tam, kas tiek tirgots šķietami lēti.

“Diena bez iepirkšanās” ir atgādinājums samazināt patēriņu ne tikai vienu dienu gadā, bet visu gadu. Tā ir iespēja pavaicāt sev – vai tiešām viss impulsīvi iekārotais ir nepieciešams? Varbūt varam lietas labot, nomāt vai aizņemties no kaimiņiem, un tādā veidā samazināt savus izdevumus un jaunu priekšmetu ražošanai nepieciešamos dabas resursus. “Diena bez iepirkšanās” ir arī protests – mums nav jāpērk un jāpatērē, lai justos labi un pavadītu laiku jēgpilni. Katrs no mums var mainīt savus personīgos paradumus un aicināt uz to arī citus.

Biedrības “Zaļā brīvība” aicinājumam pievienoties “Dienai bez iepirkšanās” un saņemt simbolisku finansiālu atbalstu dažādu aktivitāšu organizēšanai, atsaucās gandrīz 90 dažādas iedzīvotāju grupas un pašvaldību iestādes. Atbalstu saņēma 23 pasākumu organizatori, kuri šajā laikā īstenos vairāk nekā 40 dažādu aktivitāšu. Pārgājieni, darbnīcas, diskusijas, koncerti, dāvanu gatavošana senioriem un SOS Bērnu ciematu iemītniekiem – iespēju darboties kopā ir daudz un tikpat daudz ir dažādu vietu Latvijā, kur to darīt. Saldū decembrī plānotas vairākas “Labošanas kafejnīcas” jeb Repair Cafe, ne viens vien pasākums notiks arī Alūksnes novada Zeltiņos, Balvos, Daugavpilī, Rēzeknē un citos novados. Daļa pasākumu ir publiski, daļa notiek slēgtās grupās. Līdz pat novembra beigām par mārketinga uzmācīgajiem vēstījumiem sievietes dzīvē vēstīs arī pret seksismu un patriarhiju noskaņotais sociālo tīklu konts @sievietei_paveicās (https://www.instagram.com/sievieteipaveicas/)

Pasaulē, protestējot pret “Melno piektdienu”, izveidojušās dažādas sociālas kustības – “Zaļā piektdiena” radusies, lai vērstu uzmanību uz to, kā sabiedrības iepirkšanās paradumus padarīt apzinātākus; “Došanas otrdiena” ir aicinājums visa gada garumā ziedot bezpeļņas organizācijām; “Aprites pirmdiena” ir atgādinājums, ka labošana, noma, koplietošana un arī tirdzniecība iespējama, izmantojot pārstrādei noderīgus izejmateriālus.