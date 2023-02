Darbam saņem elektrovelosipēdus

PASTNIEKIEM jaunos elektrovelosipēdus piegādā pakāpeniski un atkarībā no konkrētas teritorijas piegādes iecirkņiem, kas nosaka, vai tajā sūtījumus piegādā kājām, ar velosipēdu vai automašīnu.

FOTO: VAS “LATVIJAS PASTS”

Alūksnes 1. pasta nodaļa saņēmusi trīs elektrovelosipēdus pastniekiem sūtījumu piegāžu nodrošināšanai. Ņemot vērā laikapstākļus – lielo sniega kārtu un kupenas, pastnieki vēl jaunos velosipēdus neizmanto, bet sāks tos lietot, tiklīdz tas būs droši iespējams.

Jaunais pastnieku pārvietošanās līdzeklis dienā var nobraukt 60 kilometru ar tam piestiprinātajām somām, kurās var ievietot līdz pat 60 kilogramu sūtījumu. Velosipēdam ir zems rāmis, lai pastnieks var viegli uzkāpt un nokāpt no tā. Plato un stabilo atbalsta kāju ir ļoti ērti nolaist un pacelt – velosipēds var “pats” stāvēt, un to nav nepieciešams kaut kur speciāli atstutēt. Tam piestiprināmas trīs ietilpīgas somas, no kurām divas ir slēdzamas, – visās somās kopā drīkst vest sūtījumus ar kopējo svaru līdz 60 kilogramu. Ar jauno braucamrīku ir ievērojami vieglāk mīties, jo tas ir elektrovelosipēds, kas atvieglo šo funkciju,” stāsta VAS “Latvijas pasts” Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja Gundega Vārpa.

Velosipēdos iemontēta GPS jeb “Globālās pozicionēšanās sistēma”, kas ļauj attālināti redzēt velosipēda atrašanās vietu, kā arī ieraksta pārvietošanās maršrutu.

Līdz ar jauno elektrovelosipēdu pastnieki komplektā saņem arī īpašus uzņēmuma “Raval Bike” ražotus stūres cimdus, lai rokām būtu silti, braucot ziemas apstākļos. Tāpat katram elektrovelosipēda īpašniekam piešķirta ķivere, cepure un mobilā tālruņa turētājs, atklāj G. Vārpa.

Elektrovelosipēdu ražotājs ir Zviedrijas uzņēmums “Monark”, kas ar velosipēdiem nodrošina arī Norvēģijas pasta darbiniekus.

“Jaunie velosipēdi ražoti specifiski tieši “Latvijas Pastam”, ņemot vērā mūsu iepriekš iesniegto informāciju, lai tie būtu maksimāli izturīgi, kvalitatīvi un ar tiem varētu katru dienu piegādāt sūtījumus,” saka G. Vārpa.