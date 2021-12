Covid-19 sasirgušais 20.decembrī braucis autobusā Alūksne – Rīga un Rīga – Alūksne

Foto:pixabay.com

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 20.decembrī braucis ar autobusu Alūksne-Ape-Smiltene-Rauna-Rīga.

Pasažieris izbraucis no Alūksnes plkst.9.55 no Alūksnesuz Rīgu un atpakaļ ar autobusu Rīga-Smiltene-Ape-Alūksne, plkst.17.50 no Rīgas uz Alūksni.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajā datumā šajos maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid – 19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.