Covid-19 negatīvās ietekmes rezultātā trūkst darbinieku un kavēts 85 pasta nodaļu darbs

Foto: pixabay.com

Pastiprinoties Covid-19 pandēmijas negatīvajai ietekmei uz Latvijas Pasta darbību, patlaban slimo vairāk nekā 130 pasta pakalpojumu sniegšanā un sūtījumu piegādēs iesaistīto darbinieku, bet kopumā kavēts ir 85 pasta nodaļu darbs un piegādes procesi visā valstī. Šajos apstākļos daļai pasta nodaļu mainīts darbalaiks, un vēl vairākas pasta nodaļas uz laiku tiks slēgtas, nododot to funkciju izpildi tuvākajām nodaļām, kur darbaspēka resurss vēl ir pietiekams. Latvijas Pasts vērš uzmanību, ka lielāki vai mazāki pakalpojumu sniegšanas un piegādes kavējumi tādējādi iespējami daudzviet Latvijā.

Latvijas Pasts sarežģītajos Covid-19 vīrusa izplatības apstākļos ne uz dienu nav pārtraucis savu darbību, un uzņēmuma darbinieki nodrošina gan sūtījumu piegādes, gan klientu apkalpošanu visā Latvijas teritorijā. Arī patlaban Latvijas Pasts turpina visu pakalpojumu sniegšanu, taču aicina ņemt vērā, ka pakalpojumu nodrošināšanā un sūtījumu piegādē iespējami kavējumi slimības arvien agresīvākas izplatības rezultātā. Latvijas Pasts regulāri pārskata piegādes un apkalpošanas procesus un rīkojas atbilstoši aktuālajai situācijai, tomēr, turpinoties Covid-19 izplatībai, vīrusa negatīvā ietekme atstāj arvien lielāku iespaidu uz uzņēmuma darbu.

Patlaban slimo vairāk nekā 130 Latvijas Pasta darbinieku, kas iesaistīti tieši pakalpojumu sniegšanā un sūtījumu piegādēs, – pasta nodaļu operatori un pastnieki. Kopumā apgrūtināts ir 85 pasta nodaļu darbs visā valstī. Visvairāk ietekmēta ir pasta nodaļu darbība Rīgā un galvaspilsētas aglomerācijā, Zemgales un Kurzemes reģionā, taču slimo arī Vidzemes un Latgales pasta nodaļās strādājošie. Šajā situācijā Latvijas Pastam nācies uz laiku saīsināt vairāku desmitu pasta nodaļu darbalaiku un atsevišķas pasta nodaļas īslaicīgi slēgt, to funkciju izpildi nododot citām pasta nodaļām, kur darbaspēka resurss pagaidām ir pietiekams, Taču, ja turpinās pieaugt saslimušo un kontaktpersonu skaits, iespējams, ka Latvijas Pastam nāksies mainīt arī citu pasta nodaļu darbalaiku, bet uz darbinieku prombūtnes laiku atsevišķas pasta nodaļas būs jāapvieno.

Lai panāktu darbinieku un klientu maksimālu aizsardzību, Latvijas Pasts ieviesis stingrākus pasākumus darbinieku un klientu drošībai, kas nozīmē arī maiņu darbu un līdz ar to – pakāpenisku un nevienmērīgu piegādes procesu, kas var neiekļauties iepriekš paredzētajos termiņos. Nodrošinot distancēšanos starp pastniekiem, Latvijas Pasta darbinieki uz darbu nāk atbilstoši īpaši izveidotam grafikam: daļa pastnieku darbu sāk no rīta ierastajā laikā, bet daļa – stundu vai divas vēlāk atkarībā no konkrētās nodaļas, kad pirmā pastnieku maiņa jau būs piegādē, tādējādi novēršot lielāku darbinieku grupu saskarsmi. Pateicoties šai sistēmai, tiek minimizētas darbinieku kontaktēšanās iespējas, tomēr šie drošības uzlabojumi nozīmē piegāžu palēnināšanos un kavēšanos.

Inficēšanās un noteikto kontaktpersonu loka paplašināšanās rezultātā Latvijas Pastam uz laiku pilnībā jānomaina klientu apkalpošanas vai piegādes štata darbinieki pasta nodaļās un piegādes punktos, tādējādi noslogojot pārējās struktūrvienības, no kurām piesaistīti pagaidu darbinieki, vai meklējot jaunus darbiniekus uz laiku.

Tā kā darbinieku nomaiņa ir operatīvs process, jo saistīta ar epidemioloģiskās drošības pasākumu nekavējošu īstenošanu, jaunie darbinieki – pastnieki vai pasta nodaļu operatori – tiek apmācīti darba gaitā, un tas neizbēgami rada lēnāku apkalpošanu un sūtījumu piegādes. Piemēram, jaunajiem pastniekiem rekordīsā laikā ir jāizprot adresācijas sistēma konkrētajā teritorijā, kas bieži ir sarežģīta un nepārskatāma, savukārt pasta nodaļu darbiniekiem jāapgūst visi pakalpojumi – sākot ar pasta sūtījumu noformēšanu un beidzot ar naudas pārvedumiem.

Pastnieku darbu papildus daudzviet apgrūtina netīrītie ceļi un nesakārtotās pastkastītes, kas izvietotas neatbilstošās vietās, ir nepareizi noformētas, neidentificētas vai arī to nav vispār. Jāņem vērā, ka vairākos desmitos pasta nodaļu drošības prasību dēļ samazināts uz vietas apkalpojamo cilvēku un attiecīgi – arī kases sistēmu skaits.