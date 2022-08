CEWOOD paplašinās: jaunās ražotnes ēkā iemūrēts vēstījums nākamajām paaudzēm

Paplašinot ražošanu, investējot Alūksnes novadā vairāk nekā 20 miljonus eiro, piedaloties Latvijas Republikas Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Alūksnes novada domes priekšsēdētājam Dzintaram Adleram un CEWOOD uzņēmuma vadībai, tika iemūrēts vēstījums nākamajām paaudzēm. Tā tiek atzīmēts nākamais būvniecības posms uzņēmuma ražošanas paplašināšanai.

Uzņēmuma jaunās rūpnīcas celtniecība uzticēta būvuzņēmējam AIMASA: 8,5tkt m2 jaunās telpas palīdzēs trīskāršot ražošanas jaudu, palielinot to no 1,7 miljoniem m2 līdz 4,7 miljoniem m2 gadā. Tas dos vērā ņemamas priekšrocības, lai sasniegtu CEWOOD lielo mērķi – kļūt par vienu no vadošajiem uzņēmumiem nozarē.

Ingars Ūdris, CEWOOD uzņēmuma vadītājs: “Mums ir ambīcijas, mēs esam sevi pierādījuši gan Latvijas, gan globālā pasaules tirgū. Nākotnē vēlamies būt pasaules TOP3 šādu akustisko plātņu ražotājs un domāju, ka tas ir sasniedzams mērķis. Mūsu ražotās akustiskās plātnes, kas ir 100% dabiskas izcelsmes, veidotas no Latvijas skujukokiem, cementa un ūdens. Alūksnes novadā ražotā produkcija tiek eksportēta uz visiem kontinentiem pasaulē, izņemot Antarktīdu. Produkciju eksportējam pat uz Austrāliju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Persijas līča valstīm, piemēram, ir objekti arī Apvienoto Arābu Emerātos un Farēru salās”.

Krišjānis Kariņš, Latvijas Republikas Ministru prezidents: “Ikviens pašmāju kapitāla uzņēmums ir Latvijai būtisks un svarīgs, mums kopīgiem spēkiem ir jāpanāk, ka gan Latvijas uzņēmēji, gan ārvalstu investori iegulda finanšu līdzekļus ne tikai Rīgā vai lielajās pilsētās, bet arī mūsu reģionos. Patiesi priecē, ka uzņēmēji Alūksnes novadā plāno, attīstās, investē un kopīgi strādā, domājot arī par valsts drošību. Tā turpinām!”

“Jaunā rūpnīca palīdzēs arī attīstīties Alūksnes novadam, nodrošinot papildu darba vietas, un palielināsies budžeta ieņēmumi, ikviens jauns uzņēmums vai ģimene, kas vēlas turpināt savu ikdienu Alūksnē ir būtisks novērtējums mūsu novadam. Mēs domājam par jaunu dzīvojamo fondu, par bērnudārziem un strādājam pie skolu tīkla sakārtošanas, lai celtu izglītības kvalitāti,” uzsver Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem un izaicinājumiem, kas negaidīti pārsteidza pasauli CEWOOD turpina attīstīties. Pārdzīvoti vairāki Covid-19 pandēmijas viļņi, piedzīvots, ka apstādināta lidostu darbība un slēgti veikali, ieviesta virkne ierobežojumu un vēl šokējošā karadarbība Ukrainā. Mēs spējam mobilizēt savus spēkus, nepadoties un turpinām strādāt pie izaugsmes.