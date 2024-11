CEWOOD atklāj 25 miljonu eiro rūpnīcas ražošanas līniju

Svinot Latvijas svētkus arī Latvijas eksportējošais ražotājs, lielākais darba devējs Alūksnes novadā – CEWOOD – svin svētkus, tieši Patriotu nedēļā sāk darbu jaunās rūpnīcas galvenā ražošanas līnija. Jaunā rūpnīca ir moderna, būvniecības un arhitektūras profesionāļu augsti novērtēta. Tās celtniecībā un iekārtās tiek investēti 25 miljoni eiro, taču turpinās darbs pie attīstības, jaunām telpām un iekārtām. Jaunatklātā galvenā ražošanas līnija ļaus trīskāršot ražošanas kapacitāti no 1,7 miljoniem līdz 4,7 miljoniem m2 koka ēveļskaidu plātņu gadā, kas tiek eksportētas un izmantotas griestu, sienu gala apdarei, kā arī akustiskajiem risinājumiem visā pasaulē.

“Lepojamies ar savām saknēm un ticam nākotnei, savam novadam un produktam, tāpēc nešauboties izlēmām investēt jaunā rūpnīcas būvniecībā, tieši īpašnieku dzimtajā Alūksnes novadā,” patriotiski uzsver Ingars Ūdris, CEWOOD uzņēmuma vadītājs. “Mūsu lielais mērķis – kļūt par vienu no vadošajiem uzņēmumiem pasaulē. Galvenajā ražotnes cehā uzstādīta šobrīd modernākā plātņu ražošanas iekārta pasaulē, kuras vērtība ir vairāk nekā 10 miljoni eiro. Darbinieki jauno līniju lepni nosaukuši par “Maksi”, atvasinot vārdu no “maksimums”, kas spilgti raksturo gan kopējos mērķus, gan kvalitātes latiņu ražotajam. Šobrīd noris aktīvs darbs testējot iekārtu, kalibrējot, turklāt, piedaloties iekārtas ražotājam, norisinās darbinieku apmācība, lai viņi jau no pirmās dienas spētu strādāt ar tik augsta līmeņa ražošanas iekārtu”.

Jaunlaicenes pagastā, kurā dzīvo ap 300 iedzīvotāju, mājo arī CEWOOD ražotne, kurā strādā vairāk nekā 160 darbinieki gan no Alūksnes novada, gan citiem novadiem. Uzņēmuma vērtība – motivēti darbinieki, kas kļuvuši par saliedētu un mērķtiecīgu komandu.

Būvniecība norit atbilstoši plānam, rūpnīca ir pabeigta, taču darbs turpināsies arī 2025. gadā. Šobrīd tiek aktīvi strādāts gan pie gatavās produkcijas noliktavas, gan pēcapstrādes aprīkošanas ar modernām iekārtām, kuras tiks papildinātas ar mūsdienīgiem automatizācijas risinājumiem, kopējais būvniecības apjoms rūpnīcā sasniegs ~20 000 m2.

Rihards Volfs, CEWOOD finanšu direktors: “Pateicoties ALTUM lielo investīciju projektu atbalsta programmas finansējumam un plānotajai kapitāla atlaidei CEWOOD var uzlabot un attīstīt Latvijā ražotu koka ēveļskaidu plātņu konkurētspēju pasaules līmenī, tādejādi veicinot eksportu uz vairāk nekā 30 valstīm. Investīciju rezultātā, plānots arī attīstīt vietējo reģionu, gan nodrošinot papildu darba vietas, kā arī attīstot Latviju kā inovatīva produkta ražošanas centru”.

Ar Latvijā ražotām plātnēm uzbūvētas un iekārtotas ēkas daudzās pasaules valstīs, no ASV līdz Austrālijai, īpaši Eiropas tirgū. Arhitekti un projektētāji tās izvēlas koncertzālēm, sporta būvēm, militāriem objektiem, dizaina privātmājām, birojiem, skolām un sabiedriskām ēkām. Nemainīgi tiek stiprinātas savas pozīcijas mājas tirgū – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Ar ALTUM investīciju un CEWOOD mērķtiecību Latvijā ražos augstas pievienotās vērtības produktus, kas vēl lielākā apjomā nokļūs pie patērētājiem visā pasaulē. Katra šāda investīcija tieši palielina Latvijas eksportu un iekšzemes kopproduktu.

Valsts atbalsta lielos investīciju projektus ar mērķi stimulēt Latvijas tautsaimniecību. Uz šodienu aizdevumu programmā ar kapitāla atlaidi pieņemti 16 pozitīvi lēmumi, kas jau aktīvi realizē izaugsmes projektus visā Latvijā”.

“CEWOOD ir Latvijas uzņēmējdarbības paraugs, no kura var iedvesmoties un mācīties uzņēmību. Uzņēmums salīdzinoši īsā laikā ar finansējuma palīdzību ir iekarojis būtiskas tirgus pozīcijas un radis eksporta noietu. Esam gandarīti par sniegto atbalstu investīciju veikšanā, kas rezultējies teicamā atdevē, ļaujot CEWOOD augt vēl straujāk un iekarot plašākus pasaules tirgus,” norāda Luminor bankas Korporatīvā departamenta vadītāja Ilze Zoltnere.

CEWOOD ražotās plātnes ir 100% dabiskas izcelsmes, veidotas no Latvijas skujkokiem, cementa un ūdens. Izvēle ražošanu veikt gan jaunajā, gan esošajā rūpnīcā, ļauj diversificēt sortimentu un pievērsties aktīvākam izpētes procesam. Sadarbībā ar universitātēm: Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Latvijas Universitāti, Tartu Universitāti un Viļņas Ģedimina tehnisko universitāti, plānots vēl ciešāk strādāt pie materiāla ilgtspējas, tā testēšanas un izmantošanas iespēju paplašināšanas.

Jaunā ražošanas ēka ir būvēta, cienot apkārtējo vidi, nenocērtot apkārtējos kokus un ēkas konfigurāciju pielāgojot reljefam, tik iespaidīga, ka ieguvusi arī “Latvijas Būvniecības gada balvu”, nominācijā “RAŽOTNE”. Ēkas īpašākais akcents ir īpaši izveidots logs – 3,2m diametrā – lielākais iespējamais viengabala apaļais logs Eiropā!