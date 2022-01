Čaklākie makulatūras vācēji – Alūksnes novada vidusskolā un “Pūcītē”

Foto: “Pixabay.com”

Makulatūras vākšanas kampaņas “Tīrai Latvijai” ietvaros apkopoti pirmie rezultāti, cik makulatūras – nevajadzīgu papīru un kartonu – Latvijas skolu jaunatne ir nodevusi pārstrādei, informē SIA “Zaļā josta”. Makulatūru var nodot līdz 15. martam, bet daudzi jau labi pastrādājuši pirmajā semestrī. Akcijā dalību pieteikušas arī septiņas mūsu reģiona skolas

2021/2022. mācību gada pirmajā semestrī makulatūras vākšanā iesaistījušās 260 izglītības iestādes, apvienojot vairāk nekā 70 tūkstošus bērnu un jauniešu. Pašlaik pārstrādē nogādātas pirmās 192 tonnas makulatūras. Aktīvākā skola makulatūras vākšanā līdz šim ir Sējas pamatskola, kuras audzēkņi pārstrādei nogādāja 6,267 tonnas makulatūras.

“Zaļā josta” vēstī, ka mūspusē akcijā iesaistījušās Alūksnes novada vidusskola, Alūksnes pilsētas sākumskola, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, Ziemeru pamatskola, Pededzes pamatskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Pūcīte”.

Piemēram, PII “Pūcīte” audzēkņi jau savākuši 500 kilogramus makulatūras, savukārt Alūksnes novada vidusskola – 270 kilogramus. Gan abas minētās izglītības iestādes, gan pārējās, kas dalību pieteikušas, makulatūru turpina vākt līdz pat pavasarim.

Konkursa uzvarētājus noteiks gan pēc savāktā makulatūras apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā makulatūras apjoma.

Konkursa rezultāti tiks apkopti un paziņoti 2022. gada 9. maijā, noskaidrojot, kuras skolas tiks pie vērtīgām balvām no “Zaļā josta” un konkursa atbalstītājiem – , SIA “Pilsētvides serviss” un “Lautus Vide PS”, kā arī stādu iegādei, ko uzvarētājiem sarūpējušas AS “Latvijas valsts meži” kokaudzētavas.

Katra skola, kas piedalīsies konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg jauna papīra. Savukārt katra godalgoto vietu ieguvēja Dalībnieka kontaktpersona/koordinators saņems pārsteiguma balvas no konkursa organizētājiem un atbalstītājiem.