Būvju nodošanas termiņš pagarināts

Alūksnieši ar nepacietību gaida laiku, kad ekspluatācijā nodos vairākas jaunbūves. Tomēr darbi, neatkarīgi no būvniekiem, ne vienmēr rit tik raiti. Kavēšanās ar materiālu piegādi, finanšu līdzekļiem, sadarbības institūciju kavēšanās ir galvenie iemesli, kādēļ būvju nodošana ekspluatācijā pagarināta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Plāno nodot janvārī

Jaunā Alūksnes Sporta centra būvniecība ieiet finiša taisnē. Lai projektu pilnībā pabeigtu, likums atļauj dažādus atliktos darbus, kas saistīti ar sezonalitāti, piemēram, bruģēšana un citi. Taču arī turpmāk ēkai nepārtraukti veiks dažādus labojumus, uz kuriem būvniekam norādījis pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība. Ēkas nodošana ekspluatācijā kavējas arī tādēļ, ka vēl nav izstrādāta inventarizācijas lieta, jo kavējas Valsts Zemes dienesta kadastrālā uzmērīšana. “Ceru, ka janvārī inventarizācijas lieta būs, tādēļ šī mēneša beigās plānojam objektu nodot ekspluatācijā, bet februāra beigās rīkot tā publisko atklāšanu, kad aicināsim tajā piedalīties visus publiskos naudas devējus, citas iesaistītās puses un iedzīvotājus, lai nosvinētu šos svētkus,” saka Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. Lai gan visas zāles ēkā jau pabeigtas un tur ir iespējams sportot, Sporta skola pārcelsies uz jaunajām telpām tikai tad, kad ēka būs oficiāli nodota ekspluatācijā, saņemts pabeigšanas akts un būvniecības kontroles biroja ziņojums.

“Redzamā daļa ir tā, ka ēkas kores daļā trūkst apšuves plākšņu. Tas saistīts ar ražotāju, kurš norāda, ka pašlaik šādas plāksnes nav pieejamas, lai gan produktu pasūtījām jau pagājušās vasaras vidū. Labā ziņa gan ir tā, ka, iztrūkstot kādiem apdares elementiem, netiks aizkavētas objekta ekspluatēšanas iespējas,” piebilst domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons.

Pabeigs pavasarī

Paralēli uzsākts darbs arī Aktīvās atpūtas parka jeb velo parka izbūvei, kur laika gaitā jārealizē pavisam četras kārtas. “Ļoti būtiski bija vispirms izbūvēt tās kārtas, kas saistās ar valsts piešķirto finansē-

jumu. To mēs arī veiksmīgi izdarījām. Taču viena no pēdējām kārtām ir atkarīga no pašvaldības budžeta. Būvnieks arī šajā kārtā darbu ir uzsācis, bet mēs vēl neesam pieņēmuši 2023. gada budžetu, lai viņam par to varētu samaksāt,” saka Dz. Adlers. Tomēr ar būvnieku panākta vienošanās, ka agrā pavasarī viņi šo objektu pabeigs, un pašvaldība tobrīd par to varēs jau norēķināties.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Līdzīgi – Biznesa stacijā

Līdzīga situācija ir arī ar Biznesa staciju Tālavas ielā. Tur ar būvnieku noslēgta papildu vienošanās divu nedēļu pagarinājumam darbu izpildei, ko pieļauj līgumsaistības. “Darbs jāpaveic kvalitatīvi, tādēļ, lai tikai iekļautos esošajā termiņā, nespiedīsim būvniekiem strādāt arī naktīs. Objekts “nedeg” nodošanai, jo arī uzņēmēji, kuri tur turpmāk strādās, ir gatavi paciesties vēl kādu laiku. Viņiem gan pēc noslēgtā līguma jāsāk pildīt savas saistības, taču domāju, ka arī šai ēkai janvāra beigās iegūsim nepieciešamo inventarizācijas lietu, lai ēku varētu nodot ekspluatācijā,” saka Dz. Adlers. Arī Biznesa stacijā būs atliktie darbi, kas paliks uz pavasari.

Līdzīga situācija ir ar jaunā Tūrisma informācijas centra būvniecību, kas arī savas durvis apmeklētājiem vērs šogad.

Ielu remonti turpināsies

Kā zināms, iesākts arī realizēt projektus ielu tīkla sakārtošanā. Miera ielas nodošanas termiņš ir šī gada augusts. “Būvnieks gan vēlējās vairākus darbus tur paveikt vēl pagājušā gada rudenī, lai šis gads nebūtu tik saspringts, tomēr arī Alūksnē ziema iestājās ātrāk nekā gaidīts, un tas neizdevās,” saka D. Tomsons. Viņš atgādina pēdējo gadu īpašo situāciju – kovidpandēmijas laiku, straujo inflāciju, energoresursu cenu pieaugumu un krīzi visā pasaulē – taču uzsver, ka Alūksnes novada pašvaldība, ņemot vērā realizējamo projektu apjomu, salīdzinoši ar citām pašvaldībām Latvijā, tikusi ar visu galā bez pārspīlēta sadārdzinājuma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ieplānotie Tālavas ielas projekta 1. kārtas darbi paveikti un vēl pēdējās pagājušā gada darbdienās nodoti, lai nākamās kārtas turpinātu atkal pavasarī. Ekspluatācijā nodota arī Gulbenes iela Alūksnē.