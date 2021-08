Būs satiksmes ierobežojumi Bānīša svētku laikā

Sestdien, 14. augustā, pie Alūksnes Bānīša stacijas norisināsies ikgadējie Bānīša svētki. Nebijis, radošs, jautrs, izklaidējošs notikums “Garšu cīņas Bānīša tirgū”, kurā pieci augstas klases un starptautisku atzinību guvuši pavāri dalīsies pieredzē, sacentīsies savā starpā, vērtēs, tirgos, degustēs un kopā radīs garāko sviestmaizi pilsētā. Svētku norises nodrošināšanai Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Spudiņa.

Lai veiksmīgi nodrošinātu svētku pasākumu norisi, transportlīdzekļu kustība nebūs atļauta Jāņkalna ielā, posmā no Tālavas ielas līdz Viestura ielai un Brīvības ielā, posmā no Merķeļa ielas līdz Jāņkalna ielai no pulksten 9:00 līdz 20:00.

Vairāk informācijas par svētkiem atradīsiet www.aluksne.lv.