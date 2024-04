Brīdina auto īpašniekus neiegādāties OCTA pie Latvijā nereģistrētiem apdrošinātājiem

Foto: freepik.com

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (turpmāk- LTAB) pēdējā laikā aizvien biežāk sastopas ar situācijām, kad Latvijā reģistrētu transportlīdzekļu īpašnieki nepārdomāti iegādājas OCTA polisi pie Latvijā nereģistrētām (visbiežāk Lietuvas) apdrošināšanas sabiedrībām. “Eiropas Savienības normatīvie akti paredz, ka katrai dalībvalstij jāatbild par tajā reģistrētajiem transportlīdzekļiem, tajā skaitā jānodrošina OCTA iegādes iespējas, attiecīgi, ja OCTA polise transportlīdzeklim, kas reģistrēts mūsu valstī, iegādāta pie Latvijā nereģistrēta apdrošinātāja, tā nav derīga,” brīdina LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Atbilstoši OCTA direktīvai, katra dalībvalsts, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka civiltiesiskā atbildība par to transportlīdzekļu lietošanu, kas parasti atrodas tās teritorijā, ir apdrošināta. Tas nozīmē, ka, lai piedalītos ceļu satiksmē Latvijā un pārējās ES dalībvalstīs, ar Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, OCTA apdrošināšanas līgumu tam var noslēgt tikai pie apdrošinātājiem, kam ir tiesības sniegt OCTA apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā. Pēdējā laikā parādījušies vairāki gadījumi, kad transportlīdzekļu īpašnieki, neapzinoties riskus būt neapdrošinātiem, iegādājas polisi pie citas dalībvalsts apdrošinātāja, kas nav reģistrējis tiesības sniegt OCTA pakalpojumus Latvijā. “Šāda polise Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim nav derīga” skaidro J.Abāšins.

“Iegādājoties transportlīdzeklim OCTA polisi pie citas dalībvalsts apdrošinātāja, Latvijā reģistrētā auto īpašnieks riskē ar sodu par braukšanu bez derīgas OCTA, kā arī gadījumā, ja ar šādu transportlīdzekli tiks izraisīts ceļu satiksmes negadījums, zaudējumus nāksies segt no savas kabatas,” informē LTAB valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka nepārdomāta OCTA iegāde, var rezultēties vairāku simtu un pat tūkstošu eiro lielās izmaksās.

LTAB vērš uzmanību, ka normatīvie akti paredz kārtību, kādā Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis, kas paredzēts pārdošanai citā valstī, var būt apdrošināts pie citā dalībvalstī reģistrēta apdrošinātāja: “Ja transportlīdzekļa īpašnieks nolēmis auto pārdot ārvalstniekam, kas to plāno reģistrēt citā dalībvalstī, tad tam ir pienākums pārreģistrēt īpašumtiesības un noņemt auto no uzskaites izvešanai no Latvijas, un saņemt tranzīta numura zīmes. Tikai šādā gadījumā jaunais auto īpašnieks var iegādāties OCTA polisi pie tās valsts apdrošinātāja, kurā paredzējis reģistrēt iegādāto spēkratu,” skaidro J.Abāšins.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Informāciju sagatavoja: LTAB sabiedrisko attiecību konsultants Gints Lazdiņš.