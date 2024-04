Brauc ar velo droši!

Pavasaris ir laiks, kad pie saviem velosipēdiem atgriežas arvien lielāks skaits braucēju, lai izbaudītu pārvietošanās brīvību. Taču šopavasar braucējus gaida jaunas drošības prasības.

Jaunie ķiveres lietošanas noteikumi Tavai drošībai

Pēc vairāku mēnešu diskusijām publiskajā telpā šī gada 16. janvārī Latvijas valdība atbalstīja Satiksmes ministrijas priekšlikumu ieviest obligātu prasību jauniešiem, braucot gan ar velosipēdu, gan ar elektroskrejriteni, valkāt aizsargķiveri. Atkarībā no transportlīdzekļa gan šeit ir neliela nianse – līdz 16 gadiem (ieskaitot) ķivere obligāti jāvalkā, braucot ar divriteni, savukārt līdz 17 (ieskaitot), ja izvēle ir par labu skrejritenim. Pēc šī vecuma sasniegšanas ķiveru lietošana ir ieteicama. Taču jāņem vērā, ka papildus ķiveres lietošanai jārēķinās ar nepilnīgo veloinfrastruktūru un īpaši jāuzmanās no iespējamiem incidentiem ar citiem satiksmes dalībniekiem. Braucot pa ietvi, priekšroka vienmēr ir gājējiem, un ātrums nedrīkst pārsniegt gājēju pārvietošanās tempu.

Jāatceras, ka ar velosipēdu ceļu satiksmē drīkst atrasties no 10 gadu vecuma, taču ar elektroskrejriteni no 14 gadu vecuma. Vecumā no 10 līdz 17 gadiem patstāvīgai dalībai ceļu satiksmē ar velosipēdu nepieciešamas velosipēda tiesības, ko var iegūt no 10 gadu vecuma, nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenu testa veidā. Pēc 18 gadu vecuma velosipēdu un skrejriteņu vadītājiem obligāta ir jebkura transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Savukārt visiem elektroskrejriteņiem obligāti ir jābūt reģistrētiem CSDD.

Kas ir jāievēro, piedaloties satiksmē?

Drošība vienmēr ir pirmajā vietā, tādēļ jāpārliecinās, ka izvēlētais velosipēds vai elektroskrejritenis ir labā tehniskā stāvoklī un ir aprīkots ar bremzēm un atbilstošiem lukturiem. Lai ievērotu ceļu satiksmes noteikumus, abiem transportlīdzekļiem priekšā ir jādeg baltiem lukturiem un aizmugurē – sarkaniem. Savukārt, ja nepieciešams braukt sliktas redzamības vai intensīvas satiksmes apstākļos, jārūpējas arī par papildu atstarotājiem, atstarojošām vestēm u.c. gaismu atstarojošiem elementiem, lai padarītu sevi maksimālu redzamu citiem satiksmes dalībniekiem un tādējādi pasargātu sevi no iespējama sadursmju riska.

Mikromobilitātes ātruma ierobežojumi

Jaunie elektroskrejriteņu noteikumi ir stingri, un to maksimālais atļautais ātrums nedrīkst pārsniegt 25km/h. Tāpat arī pa brauktuvi drīkst pārvietoties tikai vietās, kur maksimālais atļautais ātrums nepārsniedz 50km/h, kā arī tiem ir aizliegts vest pasažieri vai kravu. Drošības apsvērumu dēļ, lai izvairītos no nevēlamām sadursmēm, gan ar velosipēdiem, gan elektroskrejriteņiem ir aizliegts braukt pa pretējā virziena brauktuvi vai pretēji kustības virzienam.