Bērnu slimnīcas ārsti vērš vecāku uzmanību lielākai bērnu drošībai ziemas aktivitāšu laikā

Ik gadu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mediķi, iestājoties skaistiem, ziemīgiem laikapstākļiem, aicina ģimenes doties ārā svaigā gaisā, kopīgi nodarboties ar sportiskām aktivitātēm vai vienkārši pavadīt laiku kopā ar ģimeni, tajā pašā laikā ievērojot drošības pasākumus. Šī gada ziemas sezona sākusies traģiski, kā arī ļoti traumatiski, kas liecina par nepieciešamību gan savā ģimenē, gan sabiedrībā pārrunāt un atgādināt drošības pasākumus, baudot ziemas priekus.

”Lai ziemas prieku baudīšana sagādātu tikai pozitīvas emocijas, aicinām vecākus skaidrot arī pašiem bērniem par nepieciešamajiem drošības apsvērumiem un atcerēties, ka jūsu pozitīvais piemērs ir pamatatslēga drošai atpūtai,” iesaka Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe, uzsverot, ka ikvienam pieaugušajam, kurš pamana riskus bērnu atpūtas laikā, būtu vērtīgi iesaistīties un tos novērst.

Dr.R.Snipes sagatavotie ieteikumi ģimenēm drošai laika pavadīšanai ziemā ārpus telpām:

Ar ragaviņām – tikai pārredzamā vietā!

Ja ziemas prieki tiek baudīti, vizinoties ar ragaviņām no kalna, ir ļoti svarīgi pārliecināties, lai:

ceļā nebūtu šķēršļu, piemēram, koki, stabi vai zīmes, kuros bērns var ietriekties un gūt traumas;

nepastāv risks izbraukt uz ceļa braucamās daļas, kur var notikt sadursme ar auto. Arī tad, ja pieaugušais uzrauga situāciju – šādus kalniņus ieteicams neizvēlēties;

ziemas prieku baudītāji viens otru var redzēt, tādējādi kontrolējot šļūkšanas trajektoriju.

Bērnu slimnīcas ārsti kategoriski aizliedz bērnus vilkt ar ragaviņām vai slēpēm aiz motorizētiem transportlīdzekļiem, jo straujas bremzēšanas gadījumā bērni ir pilnībā nepasargāti un pakļauti augsta riska traumām, kas rezultējas ar neatgriezenisku sakropļojumu vai pat nāvi. Tā ir tīša un apzināta vardarbība pret bērnu.

Slēpojot un snovojot vērosim priekšā braucošos!

Lielās sniega kupenas tā vien vilina doties uz kalnu, lai slēpotu vai snovotu. Bērnu slimnīcas ārsti noteikti aicina vecākus pirms tam ar bērniem pārrunāt drošus uzvedības paradumus uz kalna. Ir jālieto ķivere un citi aizsargi, kā arī jākontrolē ātrums, ar kādu laižas lejā no kalna, lai neapdraudētu priekšā braucošos. Jādara viss, lai izvairītos no sadursmēm un jāpatur prātā galvenais likums, ka uz kalna atbildīgs ir tas, kas brauc no aizmugures.

Uz slidām tikai ar īpašu ekipējumu!

Arī slidojot ir jāievēro īpaša piesardzība un jāizmanto speciālais ekipējums – ceļgalu, elkoņu sargi un ķivere. Ja ir vēlme kāpt uz dabisko ūdenstilpņu ledu, ar vai bez slidām, obligāti jāpārliecinās par ledus biezumu, lai nepastāv ielūšanas risks. Uz ledus bērni drīkst kāpt tikai ar pieaugušo atļauju un ciešā uzraudzībā.

Izvēlamies pareizu apģērbu!

Aukstajos gada mēnešos jebkura vecuma bērniem un jauniešiem ir pareizi jāģērbjas, atbilstoši laika apstākļiem. Lai izvairītos no apsaldēšanās riskiem, bērnu ārsti iesaka vilkt drēbes vairākās kārtās, kā pirmo izvēloties termoveļu. Noteikti ir jāparūpējas, lai kājas būtu siltumā, izvēloties siltas zeķes un mitrumu necaurlaidīgus apavus. Jāvelk cimdi un šalle, no kurām maziem bērniem visieteicamākās ir tuneļveidīgās pār galvu pārvelkamās, kas nodrošinās to, ka kakls būs siltumā un pasargās no riska garajā šallē sapīties.

Uzturoties ārā, nevajag neko likt priekšā sejai – ne sejas maskas, ne šalles, jo tas veicina elpceļu atdzišanu.

Jo mazāks bērns, jo ātrāk viņš var atdzist un gūt apsaldējumus, tādēļ vecākiem ir jāparūpējas, lai bērns būtu kārtīgi saģērbts

Bērnu slimnīcas ārsti aicina – ja ziemas aktivitāšu laikā tiek pamanīta pārgalvīga rīcība, nepieskatīti bērni, kuriem risks traumēties – lūdzu, neesiet vienaldzīgi, bet iesaistieties un norādiet uz pareizu rīcību, ja nepieciešams.

Situācijās, kad negadījums jau ir noticis, ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk bērnam sniegt palīdzību. Informāciju par to, kā rīkoties traumu gadījumā un kā pasargāt bērnu, var iegūt Bērnu slimnīcas mājaslapā: https://www.bkus.lv/lv/content/ka-rikoties-traumu-gadijuma