Beidzot uz Liepnu būs ceļš ar cieto segumu

Februāra nogalē notika attālināta iedzīvotāju tikšanās ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu. Tikšanās laikā iedzīvotāji varēja uzdot svarīgākos jautājumus par ceļu stāvokli, satiksmes uzlabojumiem nākotnē Alūksnes novada teritorijā.

Foto: no tiešsaistes iedzīvotāju tikšanās/Loreta Jargane

Tālis Linkaits: “To šogad esam plānojuši remontēt 23 kilometru garumā.”

Ceļš Alūksne – Liepna

Otrs lielais jautājumu bloks ir galvenie reģionālie valsts autoceļi – kā tos uzturēt kārtībā. Zināms, ka SM papildus saņēmusi 100 miljonus eiro valsts ceļu sakārtošanai. “Pagājušajā gadā tika saņemti 75 miljoni eiro, ko, droši vien, alūksnieši juta ar daudzmaz cienījamā kārtībā rekonstruēto Vidzemes šoseju, kur vēl ir palikuši pāris posmi, ko remontēs šogad. Šogad ir jāsaremontē viss, kas palicis neizdarīts,” uzsvēra Linkaits. Vēl šogad paredzēts papildus saņemt 60 miljonus eiro vietējiem un reģionālajiem ceļiem, tas saistīts ar administratīvi teritoriālo reformu. Pēc T. Linkaita rīcībā esošās informācijas, Alūksnes novadā plānots noasfaltēt atlikušo daļu valsts autoceļam Alūksne – Liepna.

satiksmes ministrs Tālis Linkaits

“Šogad uz šā ceļa notika noslīde satiksmes autobusam ar pasažieriem – tas iebrauca grāvī, jo tur ir bīstams virsmas slīpums. To visu šogad esam plānojuši remontēt 23 kilometru garumā. Tas ir pats svarīgākais, lai Liepnas virziens būtu kārtībā,” uzsvēra ministrs.

Liepnas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Paia





Liepnas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Paia ir priecīga par plānotajām iecerēm. “Tomēr neticēšu, kamēr nesāksies darbi. Galu galā liepneneieši šo notikumu ir gaidījuši vairāk kā 30 gadus,” bilst I. Paia.

Ceļš Ape – Alūksne

No iedzīvotāju iesūtītajiem jautājumiem tika vaicāts par ceļu Liepna – Zaiceva, saņemot atbildi, ka par to iepriecinošu ziņu pagaidām nav, tas ir tikai tālākos plānos. Savukārt 2022. gadā paredzēts vēlreiz pārasfaltēt valsts ceļu Ape – Alūksne no otrā līdz septītajam kilometram, un tas tuvākajos gados ir viss. Vaicāts, vai šajā posmā ietilpst arī valsts ceļa posms, kas vijas caur Alsviķiem, T. Linkaits nezināja atbildēt.