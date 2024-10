“Bauskas Dzīve” svin 80 gadu jubileju Latvijas reģionu kolēģu pulkā

Piektdien “Alūksnes un Malienas Ziņu” ceļš veda uz Bausku, kur mūsu kolēģi – laikraksts “Bauskas Dzīve” svinēja skaistus pastāvēšanas svētkus. Pagājuši 80 gadi, kopš 1944.gada 27.oktobra bez pārtraukuma iznāk vietējais laikraksts Bauskas teritoriālajā vienībā, kas dēvēta gan par apriņķi, gan rajonu, gan novadu. Arī ” BDz” pārdzīvojusi vairākus laikmetus, saucoties gan par Bauskas Vēstnesi”, gan par “Komunisma ceļu”, 1989.gadā iegūstot nosaukumu “Bauskas Dzīve”.

“Bauskas Dzīves” skaistajā redakcijā Mēmeles krastā pulcējās viesi no reģionālo laikrakstu redakcijām, izdevēji, tipogrāfijas pārstāvji – visi, kuriem ikdienā rūp laikraksta nokļūšana pie lasītāja, un vēlēja “Bauskas Dzīvei” daudz baltu dieniņu. Klāt bija arī pārstāvis no Kultūras ministrijas, kas kūrē mediju politiku, pasniedzot “BDz” redaktorei Anitai Rozentālei atzinības rakstu. “Kā vienā vārdā jūs raksturotu to, ko dara laikraksts?” reiz “BDz” redaktorei Anitai Rozentālei jautājis kāds praktikants. “Raksta par dzīvi” – atbildējusi Anita, un tas ir precīzi teikts.

“Alūksnes un Malienas Ziņas” kolēģiem Bauskā vēlēja lasītāju mīlestību vēl daudzus gadus un ar Mākslīgā intelekta palīdzību vizualizējot “Bauskas Dzīves” vāku pēc 10 gadiem. Jubilāri viesiem bija sarūpējuši skaistu sagaidīšanu redakcijā ar nelielu izstādi, kas vēstīja “Bauskas Dzīves” vēsturi, citēja redakcijas gadu gaitā fiksētās domu pērles un kopā ar kolēģiem no Latvijas novadiem dalījās atmiņās par piedzīvojumiem bagāto redakciju dzīvi. Daudzas no lokālajām avīzēm var atzīmēt un atzīmē nu jau vairākus pastāvēšanas gadu desmitus tāpat kā “Bauskas Dzīve”, kļūdamas par laikmetu lieciniekiem.



“Bauskas Dzīve” jubilejas viesus ielūdza ekskursijā uz Rundāles pili, kas arvien pārsteidz un apbur, un viesiem bija iespēja uzsaukt tostu Bauskas kolēģiem smalkā muižnieku Bīronu stila maltītē. Lai kolēģiem skaists šis jubilejas mēnesis, ko viņi atzīmēs ar Atvērto durvju dienu redakcijā un izdevīgu abonēšanas cenu. Paldies par svētku dienu!

Attēlos – ieskats jubilejas svinībās un ekskursijā.