Baudām ziemas priekus!

Pēc vairāku dienu puteņošanas Alūksnē ir parādījusies lieliska sniega sega, par ko nu ir prieks gan bērniem, gan arī sporta draugiem. Tā paver iespējas nodarboties ar ziemas sporta un aktīvas atpūtas veidiem, pavadīt vairāk brīvā laika aktīvi un veselīgi.

Plāno trasi apgaismot arī sestdienās

Lieliskas ziņas visiem slēpošanas entuziastiem, jo jau no nedēļas vidus ziemas režīmā sācis darboties Alūksnes ziemas sporta centrs “Mežinieki”. Iztīrīti piebraucamie ceļi un stāvlaukums. Pie tā darbojas ģērbtuve, kurā ir iespējams atstāt drēbes, izmantojot slēdzamus skapīšus.

“Pašlaik tiek gatavotas distances nedēļas nogalei, kad sinoptiķi sola labākus laika apstākļus – kļūs ziemīgāks un arī gaidām ciemiņus no citām Latvijas vietām. Domājam arī par trases apgaismošanu sestdienās, jo pagājušajā gadā daudz cilvēku brauca no Rīgas un attālākām vietām un viņiem šeit jau bija jāslēpo pa krēslu,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības sporta darba organizators Vilnis Veļķeris. Viņš arī uzsver, ka slēpotājiem patīk specifiskas trases un daudzi Latvijas slēpotāji par vienu no interesantākajām uzskata “Mežiniekus”. To parāda lielais apmeklētāju pulks pagājušajā ziemā un slēpotāju atsauksmes, ka Alūksnes trase esot viena no labākajām Latvijā. Jāsaprot arī, ka sliktos laika apstākļos trase nebūs ideālā stāvoklī, bet vienmēr būs izdarīts viss iespējami labākais.

Būs pieejams arī hokeja laukums

Tāpat ģimenēm ar bērniem un draugu kompānijām ir iespēja vizināties ar ragaviņām, rīkojot nobraucienus no Tempļa kalna uz ezeru, gan Muižas parkā no Eola tempļa. Tie, kuriem patīk pastaigāties, būs lieliska iespēja baudīt izrotātos Alūksnes parkus un izgaismoto Tempļa kalnu un Muižas parku.

Slidošanas un hokeja spēles entuziastiem būs mazliet jāpagaida labāki laika apstākļi – kad būs lielāki mīnusi un aizsals vietējās ūdens tilpnes. Tad arī hokeja kluba “Alūksne” entuziasti gatavos slidošanas laukumu aiz Ernsta Glika Valsts ģimnāzijas. Pašlaik sagatavos laukumu un tā pamatni, un, temperatūrai nokrītoties līdz -10 grādiem, lies ledu, lai hokejistiem būtu iespēja trenēties individuāli.

Arī kalnu slēpošanas, sniega dēļa entuziastiem būs iespēja izbaudīt ziemas priekus Ķauķu kalna privātajā slēpošanas trasē, tur darbosies pacēlāji. Arī Ekstrēmāku pārgājienu faniem ir iespēja doties sniegotajās dabas takās Veclaicenes pusē un uzkāpt skatu torņos.

Alūksnes ziemas sporta centrā “Mežinieki”

► Spītējot laikapstākļiem, pirmās slēpošanas trases klasiskajā solī ir sagatavotas, tomēr entuziasti aicināti ņemt vērā laika apstākļus, kas trases stāvokli var pasliktināt.

► Šobrīd iespējams izvēlēties trašu garumus no viena līdz pieciem kilometriem, atkarībā no savas fiziskās sagatavotības.

► Trases pagaidām izgaismotas darbdienās no krēslas iestāšanās brīdim līdz 18:30.

► Sporta centra “Mežinieki” apmeklētājiem ir pieejams ērts un plašs auto stāvlaukums, ir iespēja ģērbtuvē atstāt drēbes, izmantojot slēdzamus skapīšus.

Avots: Visit Aluksne