Barikāžu atceres pasākumi Alūksnes novadā

Janvāris ir nozīmīgs mēnesis Latvijas brīvībai. Šogad aprit 32 gadi kopš barikāžu laika, kad Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstu iedzīvotāji iestājās par savu valstu brīvību, to arī izcīnot un nosargājot. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, veidojot barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citus Latvijā.

Barikāžu atceres mēnesī Alūksnes novadā kultūras iestādes aicina uz dažādiem tematiskajiem pasākumiem, izstādēm un citām norisēm, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Monta Melzoba.

10. JANVĀRIS-25. FEBRUĀRIS

No 10. janvāra līdz 25. februārim Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes novada iedzīvotājiem ir iespēja aplūkot izstādi “Saimes galds”, kas iepazīstina ar Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saraksta vērtībām. Izstādi rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC), kas koordinē Latvijas dzīvo tradīciju iekļaušanu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Izstādi papildina arī Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” dalībnieču darbi.

13.-31. JANVĀRIS

Alūksnes novada muzejs interesentus aicina doties pastaigā pa Alūksni, spēlējot jauno funktierēšanas spēli „Barikādes caur Alūksnes pilsētvides prizmu”. Spēles dalībnieki veic uzdevumus, apmeklē dažādus objektus pilsētvidē, tā noskaidrojot, kuri šajos notikumos bija stratēģiski nozīmīgi punkti, un iepazīstot barikāžu laika un Alūksnes vēstures līkločus.

19. JANVĀRIS

Alūksnes Kultūras centrā 19. janvārī pulksten 18.30 demonstrēs režisora Viestura Kairiša spēlfilmu “Janvāris”.

20. JANVĀRIS

20. janvārī no 16.00 līdz 18.00 pie Alūksnes Kultūras centra notiks satikšanās pēcpusdiena Barikāžu laika atcerei “Ieklausies brīvībā”, tiks iedegti ugunskuri un skanēs Barikāžu atceres audio stāsti no Alūksnes novada muzeja arhīva, kas ļaus atskatīties uz 1991. gada janvāra notikumiem ar to cilvēku acīm, kuri bija klāt un ar savu “gara spēku” aizsargāja Latvijas valsti. Ierakstos varēs dzirdēt alūksniešu Pētera Zālīša, Daiņa Svarupa, Andra Riteņa, Gunāra Bērziņa un Armanda Musta atmiņu stāstījumus. Apmeklētājiem būs iespēja baudīt siltu tēju.

20. janvārī, Barikāžu aizstāvju atceres dienā, pulksten 14.00 spēlfilmu “Janvāris” demonstrēs Jaunannas tautas namā un 18.00 – Liepnas tautas namā.

Ilzenes pagastā pulksten 18.00 pie “Mežrozīšu” māju ceļa pagasta ļaudis tiksies pie 1991. gada barikāžu atmiņu ugunskura un karstas tējas, lai dalītos atmiņās. Par muzikālu noskaņu rūpēsies Andris Mičulis.

Mālupes Saieta namā pulksten 18.30 atmiņu pavedienu šķetinās kopā ar Annas jaukto vokālo ansambli “Tik un tā”, kas izdziedās I. Kalniņa dziesmu programmu “Mēs satiksimies iekšup vīdamies”.

21. JANVĀRIS

Alsviķu kultūras namā pulksten 15.00 varēs noskatīties režisora Viestura Kairiša filma “Janvāris”. Mēnesis, kad mēs izvēlējāmies brīvību”.

Savukārt Zeltiņu pagastā barikāžu dalībnieki pulksten 17.30 iedegs svecītes pie savu līdzgaitnieku atdusas vietām Zeltiņu kapos. Vēlāk, turpinot pērn sākto tradīciju, zeltinieši tiksies kopīgā pasākumā, lai dalītos barikāžu laiku atmiņās un nodotu “Ceļojošo brīvības uguni” nākamajam barikāžu dalībniekam Normundam Mūrniekam.

BARIKĀŽU ATCERES PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀS

Janvārī 1991. gada barikāžu atcerei veltītas literatūras izstādes ir aplūkojamas Alūksnes novada bibliotēkā, Alsviķu, Annas, Jaunlaicenes un arī Bejas bibliotēkā.