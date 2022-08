Baltijas ceļa gadadienā aicina iedzīvotājus palīdzēt tapt spēka zīmēm no ziediem

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus 23. augustā iesaistīties Baltijas ceļa atceres pasākumā Alūksnē, atvedot un atnesot ziedus no saviem dārziem īpašu spēka zīmju tapšanai un vēlāk arī apmeklējot atceres dienai veltīto koncertu.

23. augustā, kad trīs Baltijas valstis atzīmēs Baltijas ceļa 33. gadadienu, no pulksten 8.00 līdz 11.00 Alūksnē, skvērā Lielā Ezera ielā (blakus taksometru pieturai), novada mazpulcēni un Alūksnes novada Kultūras centra darbinieki kārtos ziedus četrās īpašās spēka zīmēs – trīs no tām būs veltītas Baltijas valstīm un ceturtā – Ukrainai. Plānots spēka zīmes veidot katras valsts karoga krāsās, tādēļ īpaši aicinām nest ziedus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas karogu krāsās, taču pasākuma rīkotāji un spēka zīmju veidotāji būs pateicīgi par jebkādiem ziediem. Sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu šajā pasākumā aicināti piedalīties arī ukraiņi, kuri šobrīd raduši patvērumu mūsu novada teritorijā. Baltijas ceļa atceres dienas pasākumos Alūksnē viesosies represēto organizācijas pārstāvji no Igaunijas – arī viņi pievienos savus atvestos ziedus spēka zīmēs.

Savukārt pulksten 12.00 skvērā Lielā Ezera ielā, kur jau būs izveidotas spēka zīmes no ziediem, visi laipni aicināti uz Baltijas ceļa atcerei veltītu Līgas un Ivara Reņģu koncertu.