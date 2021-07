Autovadītāju ievērībai: No Malienas līdz Liepnai notiek seguma atjaunošana

Attēlam ilustratīva nozīme

Valsts ceļu tīklā patlaban būvdarbi notiek 117 ceļu posmos, un autobraucējiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, “Alūksniešiem.lv” informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Visilgāk – gandrīz stundu – var nākties gaidīt autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem, kur satiksme tiek regulēta ar trim luksoforiem, un no Turaidas līdz Siguldai uz autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8).

Vēl arvien seši luksofora posmi darbojas uz autoceļa Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Viesītei.

Sestdien, 24.jūlijā, Kuldīgas apkārtnē norisināsies riteņbraukšanas sacensības “Jāņa Baukša piemiņas kauss 2021”, kuru laikā satiksme netiks slēgta, bet būs ierobežojumi Kuldīgas apvedceļa (P118) posmā no Planīcas līdz Aizputes ielai, autoceļa Kuldīga-Alsunga-Jūrkalne (P119) no Kuldīgas apvedceļa līdz Ēdolei, Kuldīga-Aizpute-Līči (P112) posmā no Kuldīgas apvedceļa līdz Turlavai un visā garumā uz Kurmāle-Leras (V1294). Tādēļ autovadītāji aicināti plānot papildu laiku ceļam.

Uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei ātrums ierobežots līdz 50 un 70 kilometriem stundā, bet vienā posmā satiksmi organizē ar luksoforu. Šī posma šķērsošana var prasīt 25 minūtes.

Uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Smiltenes pagrieziena līdz Grundzālei notiek seguma atjaunošana, un divos posmos satiksmi organizē ar luksoforu,. Ātruma ierobežojums ir līdz 50 un 70 kilometriem stundā, un remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Stalbes līdz krustojumam uz Kūdumu (V286) ātruma ierobežojums līdz 50 un 70 kilometriem stundā un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Liepājas šosejas (A9) posmā no Skrundas līdz Kalvenei trīs posmos uzstādīts luksofors, kā arī ātrums ierobežots līdz 50 un 70 kilometriem stundā. Posma šķērsošanai nepieciešamas 40 minūtes.

Autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no Greiškāniem līdz Rīgas ielai ir četri luksoforu posmi un ātruma ierobežojums līdz 50 un 70 kilometriem studnā. Posma šķērsošana var prasīt 40 minūtes.

Uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) ceļa segas pārbūves posmā no Rēzeknes līdz Bekšiem ieviesti četri luksofora posmi, un paredzamais šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem, kur tiek veikti ceļa pārbūves darbi, noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, kā arī trijos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem un trijos posmos pa vienu joslu ar priekšrocības ceļa zīmēm. Posma šķērsošana var prasīt 55 minūtes.

Uz autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) posmā no Turaidas līdz Siguldai trijos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Kravas transportam būvobjektā braukt aizliegts, un posma šķērsošana var prasīt 55 minūtes.

Uz autoceļa Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Viesītei ātruma ierobežojumi 50 un 70 kilometriem stundā, kā arī ieviesti seši luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 50 minūtes.

Autoceļa Jelgava-Dobele (P97) posmā no Jelgavas līdz Šķibei divos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 kilometriem stundā, un posma šķērsošanai nepieciešamas 40 minūtes.

Autoceļa Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) (P104) posmā no Vaskiem līdz Bikstiem ātruma ierobežojums 50 un kilometriem stundā, trīs posmos satiksmi regulē ar luksoforu vai to veic satiksmes regulētājs, un posma šķērsošanai nepieciešamas 35 minūtes.

Autoceļa Alūksne-Liepna (P41) posmā no Malienas līdz Liepnai notiek seguma atjaunošana. Ātrums ierobežots līdz 50 un 70 kilometriem stundā, ieviests viens luksofora posms, un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 45 minūtes.

Autoceļa Smiltene-Velēna-Gulbene (P27) posmā no Vidzemes šosejas (A2) līdz Ūdrupei sākta seguma atjaunošanas defektu novēršana, vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu, bet ātrums ierobežots līdz 50 un 70 kilometriem stundā. Posma šķērsošanai nepieciešamas 30 minūtes.

Autoceļa Rauna (Vidzemes šoseja)-Drusti-Jaunpiebalga (P29) posmā no Raunas līdz Drustiem notiek seguma atjaunošana, divos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforu, ātruma ierobežojumi ir līdz 50 un 70 kilometriem stundā. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 35 minūtes.

Autoceļa Madona-Varakļāni (P84) posmā no Madonas līdz Barkavai notiek seguma atjaunošana, noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 kilometriem stundā, savukārt posma šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Autoceļa Talsi-Dundaga (P125) posmā no Pūņām līdz Dundagai notiek seguma atjaunošana. Ātruma ierobežojumi ir līdz 50 un 70 kilometriem stundā. Vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu, un posma šķērsošanai nepieciešamas 30 minūtes.

Autoceļa Ķekava-Skaistkalne (P89) posmā no Stelpes līdz Bārbelei ir viens luksofora posms, ātrums ierobežots līdz 50 kilometriem stundā. Posma šķērsošana prasīs 25 minūtes.

Ir sākta autoceļa Dubleva-Cērpene (P46) seguma atjaunošana no krustojuma ar autoceļu Balvi-Viļaka (P35) līdz Egļuciemam. Ieviests viens luksoforu posms, bet ātrums ierobežots līdz 50 un 70 kilometriem stundā. Brauktuves minimālais platums ir trīs metri, savukārt posma šķērsošanas laiks ir 20 minūtes.