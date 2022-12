Autobusu kustības grafiku noliks atpakaļ

Pagājušonedēļ noslēgušies Jaunannas pagasta pašvaldības autoceļu būvdarbi un ceļi pieņemti ekspluatācijā. Jaunannas pagastā veikta Centra ielas 2. un 3. kārtas pārbūve kopumā 1,1 km garumā. Pārbūves laikā no autobusu pieturas pazudis autobusu kursēšanas grafiks iedzīvotāja interesējas, vai to noliks atpakaļ.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Ja gluži ikdienā nebrauc ar autobusu, precīzs autobusa kursēšanas laiks piemirstas. Iepriekš bija pārskatāms grafiks, taču ielas pārbūves laikā tas acīmredzot noņemts. Ziemas apstākļos būtu īpaši svarīgi zināt, cikos precīzi gaidāms autobuss, lai nav ilgi jāsalst pieturā. Gribētos zināt, vai tas drīzumā būs atpakaļ vai varbūt vairs ne,” ar laikraksta starpniecību šo jautājumu vēlas noskaidrot lasītāja Zanda Tīruma.

Jaunannas pagasta pārvaldes vadītāja Vēsma Čugunova ir zinoša par noņemto grafiku un sola, ka šonedēļ to plānots atlikt atpakaļ. “Autobusu kustības grafiku uzstāda pārvadātājs un tāds ir arī šajā autobusu pieturā Jaunannas centrā, piestiprināts pie autobusu pieturu apzīmējošās ceļazīmes. Jā, ceļa rekonstrukcijas laikā bija noņemta ceļazīme un līdz ar to arī grafiks. Pēc projekta šeit paredzēta jaunā tipa ceļazīme, kas atšķirsies ar to, ka uz jaunās nebūs uzraksta “Jaunanna”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Aldis Šaicāns solīja atgādāt arī plāksnīti ar autobusu kustības grafiku, tai vajadzētu būt jau šonedēļ,” sola V. Čugunova. Viņa pauž cerību, ka plāksnītes trūkums nav radījis lielas neērtības, jo “kas jau ikdienā brauc ar autobusu, tas kursēšanas laikus zina no galvas”, bet atzīst, ka sarakstam jābūt. Ceļš tikai 1. decembrī nodots ekspluatācijā, tādēļ šis darbiņš vēl nav pagūts.