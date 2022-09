Autobusu gaida, stāvot kājās

Jau divus mēnešus klientiem ir atvērtas autoostas telpas jaunuzceltajā ēkā Pils ielā 72, Alūksnē. Tomēr pasažieri nav īsti apmierināti ar autoostas piedāvātajiem pakalpojumiem un vēršas redakcijā stāstot, ka vēl arvien telpās trūkst soliņu, kur apsēsties, gaidot pienākam autobusu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Tāpat ļoti būtu nepieciešami arī soliņi ārā pie perona, no kura atiet autobusi. Atrodoties autoostas uzgaidāmajā telpā, ne vienmēr var labi saskatīt, kad autobuss pienāk. Baidāmies nokavēt savu reisu, tādēļ būtu labi, ja arī ārā būtu kaut nelieli soliņi, kur apsēsties vai novietot pirkumu somas, lai tās nav jāliek zemē vai jātur rokā,” saka kāda alūksniete, zvanot pa tālruni redakcijai. Viņa norāda, ka tālāk, uz laukuma esošie soliņi, bieži vien ir aizņemti, jo tur iekārtojušies dīkdieņi, kuri savu laiku pavada ne visai piedienīgā izskatā.

SIA “Alūksnes autoosta” valdes priekšsēdētāja Jeļena Žīgure apstiprina: “Jā, pašlaik soliņu autoostas telpās vēl nav. Tie bija pasūtīti, diemžēl uzņēmējs, kurš tos apņēmās izgatavot, mūs pievīla un darbu neizdarīja. Tādēļ nācās sadarboties ar citu. Soliņi ir pasūtīti, un mums tos piegādāt solās oktobra sākumā.”

Jautāta par to, vai pasažieri var cerēt arī uz soliņiem ārpusē, pie peroniem, J. Žīgure nav tik optimistiska. “Esmu ievadījusi sarunas ar ēkas īpašnieku un Alūksnes novada pašvaldību, lūdzot atļauju pasažieru ērtībām izvietot nelielus soliņus arī ārā, taču pašlaik neveiksmīgi. Tomēr pēc pasažieru lūguma ceru arī šo jautājumu laika gaitā atrisināt,” saka J. Žīgure.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tāpat vecākā gadagājuma pasažieri ir neapmierināti arī ar to, ka peroni izbūvēti bez pacēluma. Tas apgrūtina iekāpšanu autobusā, jo nereti to slieksnis ir visai augsts. “Jāņem vērā, ka ziemā autoostas apkārtnē būs jātīra sniegs. Lai to darītu ar tehniku, teritorijai jābūt maksimāli gludai, bet par ērtu pasažieru iekāpšanu autobusā būtu jārūpējas pārvadātāju uzņēmumiem,” norāda valdes locekle.

Uz jautājumu par kavēšanos ar risinājumu, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers pašlaik nevarēja atbildēt, sakot, ka tas ir procesā.