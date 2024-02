Atver derīgo izrakteņu vietu Apes pagastā

Akciju sabiedrības (AS) “Latvijas valsts meži” struktūrvienība “LVM Zemes dzīles” mērķtiecīgi attīsta derīgo izrakteņu ieguves vietu tīklu, lai sniegtu atbalstu tautsaimniecībai, piedāvājot augstvērtīgus minerālos materiālus un to maisījumus arvien jaunās ieguves vietās visā Latvijā. Šī gada janvārī “LVM Zemes dzīles” atvēra jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu “Gailenes – 2”, kas atrodas Austrumvidzemes mežsaimniecības teritorijā Smiltenes novada Apes pagastā, informē AS “Latvijas valsts meži”.

“Ieguves vietas kopējā platība ir 7,7 ha, kur ieguvei būs pieejami kopumā 944 180m3 smilts un 53 830m3 mālsmilts. Ņemot vērā, ka karjera izstrāde notiek pakāpeniski, derīgo izrakteņu ieguvei ir sagatavota teritorija 2,7 ha platībā,” informē uzņēmums.

Derīgo izrakteņu ieguves vieta “Gailenes 2” atrodas tieši blakus jau savulaik izstrādātajai atradnei “Gailenes Ziemeļu iecirknis”, kurā minerālo materiālu ieguve ir notikusi no 2016. līdz 2023. gadam. Šajā laika posmā atradnē “Gailenes Ziemeļu iecirknis” tika iegūti 72 491m3 smilts.

“Katra uzņēmuma valdījumā un īpašumā esošā zemes hektāra apsaimniekošanu veicam ilgtspējīgi un atbildīgi. Līdz ar to, sagatavojot derīgo izrakteņu ieguvei jaunu karjeru, arī izstrādātās ieguves vietas teritorijas sakārtošanu veiksim atbildīgi,” skaidro “LVM Zemes dzīles” Ražošanas vadītājs Edgars Ugulis.

Veicot atsegšanas darbus ieguves vietā “Gailenes 2”, paralēli 2,79 ha platībā organizēta blakus izstrādātās atradnes “Gailenes Ziemeļu iecirknis” daļējā rekultivācija – veikti grunts pārvietošanas, līdzināšanas un planēšanas darbi. Pēc šiem rekultivācijas darbiem daļu no izstrādātā karjera “Gailenes Ziemeļu iecirknis” paredzēts apmežot.

LVM apsaimnieko vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas visā Latvijas teritorijā. Ieguves vietu izveidei atvelētās vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts – grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.