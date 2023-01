Atlūgumu iesniegusi Alūksnes Mūzikas skolas direktore

Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi iesniegumu no Alūksnes mūzikas skolas direktores Guntas Bošas ar lūgumu atbrīvot viņu no darba. Deputāti balsojot, to respektēja un pieņēma lēmuma projektu par G. Bošas atbrīvošanu no darba.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Izskatot jautājumu par G. Bosas atbrīvošanu no ieņemamā amata ar šā gada 1. jūliju, kā viņa norādījusi savā iesniegumā, deputāti domes sēdē vēlējās zināt atlūguma iemeslus. “Pienāk brīdis, kad mēs nonākam tajā punktā. Esmu gana ilgi nokalpojusi. Kādam esmu patikusi, kādam nē, bet man arī nav jālūdz, lai es patiktu visiem. Tas ir tikai saprotami, kādā brīdī pateikt – nē. Paldies par sniegto iespēju strādāt šajā amatā, paldies par iespēju strādāt ar bērniem, ar lielisku komandu! Domāju, ka Alūksnes Mūzikas skola šajā laikā sevi ir lieliski parādījusi. To apliecina arī vēl šonedēļ gūtās trīs godalgas stīgu instrumentu spēles valsts konkursā, kur viens no trīs audzēkņiem kļuva arī par finālistu. Tas pierāda, ka skola strādā rezultatīvi. Lai manā vietā nāk jaunie, lai veicas!” atbildot uz jautājumu par atlūguma iemeslu, teica direktore.

Par darbu Mūzikas skolā direktorei pateicās deputāti un pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Viņš aicināja deputātus pieņemt lēmumu, atgādinot, ka arī Mūzikas skolas direktora amatam, tāpat, kā jebkuras citas izglītības iestādes direktora amata vietai, ir jāizsludina amatu konkurss. “Ņemot vērā noslogotību, kas radusies saistībā ar vispārējo skolu reformu novadā, nepieciešams laiks, lai sarīkotu konkursu uz šo amata vietu. Nav zināms, kā konkurss noritēs, iespējams, būs nepieciešama arī vēl atkārtota vakances izsludināšana. Tādēļ aicinu deputātiem pieņemt lēmumu nekavējoties,” teica I. Berkulis.

Deputāts Aivars Fomins, pateicoties G. Bošai par darbu Alūksnes Mūzikas skolā, novēlēja saglabāt gaišas atmiņas par līdzšinējo darbu skolā, nevis rūgtumu. “Paldies par ieguldījumu, lai lepnums par saviem audzēkņiem, Gunta, lai tev veselība!” teica deputāts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Deputāti balsojot, atturoties deputātam Verneram Kalējam, pieņēma lēmumu Guntu Bošu atbrīvot no Alūksnes Mūzikas skolas direktores amata.

G. Boša savu lēmumu komentēt laikrakstā nevēlējās.