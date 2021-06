Atjaunots reģionālā ceļa Valmiera–Smiltene segums posms

Valsts reģionālā autoceļa Valmiera–Smiltene (P18) posmā no krustojuma ar vietējo autoceļu Slāži–Trikāta–Miega (V233) līdz Smiltenei (15,64.–32,89. km) sāk atjaunot segumu, informē VSIA Latvijas Valsts ceļi .

Foto: pixabay.com

Darbu ietvaros tiks veikta izlīdzinošā frēzēšana, iesēdumu labošana, profila labošana un asfaltbetona virskārtas izbūve. Tāpat tiks veikts Nigras caurtekas remonts un tilta pār Lisas upi remonts. Būvdarbu laikā ātrums tiks ierobežots līdz 50 un 70 km/h, kā arī plānots satiksmi regulēt ar luksoforiem.

Darbus veic SIA Limbažu ceļi, to līgumcena ir 3,8 milj. eiro (ar PVN), kas tiek finansēti no papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Darbus plānots pabeigt septembra vidū.

Savukārt šī paša autoceļa posmā no Valmieras līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Cempi–Brenguļi–Trikāta–Vijciems (V182) (0,35.–11,60. km) remontdarbi ir pabeigti.

Tur darbi tika uzsākti 2020. gada vasaras beigās, kad tika laboti iesēdumi un veikta virsmas atjaunošana Cēsu un Smiltenes rotācijas apļos. Šogad tika veikta virsmas apstrāde. Šobrīd darbi jau pabeigti, tomēr vēl nedēļu tiks saglabāts ātruma ierobežojums 70 km/h, lai satiksmes ietekmē saformētos izbūvētā ceļa virskārta.

Darbus šajā posmā veica SIA Binders un to līgumcena ir 692 195 eiro (ar PVN) , kas tika finansēti no 2020. gadā papildu piešķirtajiem 75 miljoniem eiro no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.