Apvieno trīs pašvaldību budžetus

Sākot strādāt jaunajam Smiltenes novadam, mēneša laikā jāapvieno visu trīs pašvaldību – Apes, Raunas un Smiltenes, budžeti. Par to Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti lēma jūlija domes sēdē.

Kā sēdē norādīja Finanšu nodaļas vadītājs Jānis Adienis, lielākais izaicinājums nebija budžetu saskaitīšana kopā, bet informācijas atspoguļošana tā, lai būtu korekti saprotama Valsts kasei. “Pirmajā pusgadā katram bija savs budžets, bet tagad tas ir viens. Apvienot būtu vieglāk, ja visi būtu strādājuši pēc vienotas metodikas, diemžēl katrai pašvaldībai bija atšķirīga pieeja budžeta uzskaitei un atspoguļošanai. Kopējā budžetā iekļaujam gan Apes, gan Raunas novadu budžetu izpildīto sadaļu atbilstoši Valsts kasei, bet neizpildītās tā sadaļas iepludinām Smiltenes budžetā kā grozījumus,” skaidroja J. Adienis.

Saņem naudas atlikumus

Līdz ar jaunā novada izveidi iestādēs mainīja kontus un rekvizītus. “Ja komercbankas Apes un Raunas novadu kontiem mainīja vienkārši nosaukumu uz Smiltenes novadu, tad Valsts kases kontus automātiski slēdza un atvērām jaunus. Pašvaldības specifika ir tāda, ka finansējumu ieskaita konkrētam mērķim paredzētā kontā. Lai arī turpmāk saņemtu pašvaldībai pienākošos maksājumus, transfertus, bija svarīgi to izdarīt ātri,” norādīja J. Adienis. No Apes novada pašvaldības saņemts naudas atlikums 1 miljons 871 tūkstotis eiro, bet no Raunas novada – 472 tūkstoši eiro. “Šie naudas atlikumi paredzēti konkrētu budžetu izdevumu pozīciju segšanai. Liela daļa no naudas jau bija iezīmēta konkrētam mērķim un tam arī jānovirza jaunā budžetā,” skaidroja Finanšu nodaļas vadītājs.

Zems saistību slogs

Smiltenes novada saistību slogs, apvienojoties trīs novadiem, ir samazinājies. Ja pirms apvienošanās Smiltenes novadam bija 10 % saistību sloga, tad tagad ir apmēram 7 līdz 8 %. Pieļaujamā norma – līdz 20 %. “Saistību slogs ir pieņemams, un mēs vēl varam uzņemties saistības projektu realizēšanai,” teica J. Adienis. Priekšsēdētājs Edgars Avotiņš papildināja – tas nozīmē, ka pašvaldība ir finansiāli stabila, lai aizņemtos un realizētu projektus. “Mūsu mērķis gan nebūtu sasniegt 20 %,” norādīja E. Avotiņš.

Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada apvienotais budžets pēc Apes, Raunas novadu un Smiltenes novadu apvienošanas plānots 37 246 041 eiro apmērā

– Smiltenes novada pašvaldības budžetā iepludinot Apes novada domes un Raunas novada domes budžetu neizpildītās summas, grozot Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumu prognozes, apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi kopumā palielināti par 3 773 941 eiro.

– Smiltenes novada pašvaldības budžetā iepludinot Apes novada domes un Raunas novada domes budžetu neizpildītās summas, grozot Smiltenes novada pašvaldības izdevumu prognozes, apvienotā pamatbudžeta izdevumi kopumā palielināti par 6 401 386 eiro.



IEŅĒMUMI KOPĀ – 23808499 EUR

IZDEVUMI KOPĀ- 31570123 EUR