Aptauja: 60% Latvijas iedzīvotājiem 2022.gadā ir kāda veselīga apņemšanās

Vairāk nekā pusei jeb 60% Latvijas iedzīvotāju šogad ir kāda veselīga apņemšanās, secināts “Benu aptiekas” veiktajā “Stresa termometra” aptaujā.

Savukārt 37% aptaujāto šajā gadā jaunu veselīgu apņemšanos nav, bet 3% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Aptaujā secināts, ka biežāk 2022.gadā veselīgākus paradumus apņēmušās ieviest sievietes – viņu vidū 67% šim gadam ir kāda veselīga apņemšanās, kamēr vīriešiem šis rādītājs ir 53%. Attiecīgi šādu apņemšanos nav 31% sieviešu un 44% vīriešu.

Vērtējot aptaujas datus pēc respondentu ģimenē lietotās sarunvalodas, noskaidrots, ka veselīgas jaunā gada apņemšanās ir 61% latviešu un 62% krievvalodīgo, kamēr šādu apņemšanos nav attiecīgi 38% latviešu un 36% krievvalodīgo.

Pēc aptaujāto vecuma biežāk kāda veselīga jaunā gada apņemšanās ir iedzīvotājiem vecumā no 35 līdz 44 gadiem (64%), kam seko vecuma grupa no 25 līdz 34 gadiem un iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 un no 55 līdz 74 gadiem (katrā no grupām 58%), savukārt jauniešu vidū vecumā no 18 līdz 24 gadiem kāda veselīga apņemšanās 2022.gadam ir 57% respondentu.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju “Gemius” janvāra sākumā aptaujājot 1854 respondentus.