Apsver elektroautobusu uzlādes tīkla izveidi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) pērn novembrī izsludināja atklātu projektu atlasi pašvaldībām, aicinot pieteikties Atveseļošanas fonda (AF) finansējumam elektroautobusu iegādei skolēnu pārvadājumiem. Šim mērķim no fonda pašvaldībām būs pieejami 10 miljoni eiro.

Apspriežot investīciju plāna aktualizēšanu 2022. – 2027. gadam, Alūksnes novada domes deputāti Finanšu komitejā diskutēja par iespēju izbūvēt elektroautobusu uzlādes staciju, ja nākotnē pašvaldība nolems piedalīties projektā un iegādāties elektroautobusus skolēnu pārvadāšanas nodrošināšanai.

Tikai sākuma stadijā

Ņemot vērā, ka arī Alūksnes novads var pieteikties Atveseļošanās fonda finansējumam un nākotnē iegādāties elektroautobusus skolēnu mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai, novadā iespējams izveidot arī elektroauto uzlādes infrastruktūru. Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers deputātiem Finanšu komitejā paskaidroja, ka ar vienu uzlādi nobraucamais attālums minētajiem autobusiem plānots ne mazāks kā 200 kilometri. Līdz ar to elektroautobusi var uzlādēties jau izveidotajās uzlādes vietās pilsētā. Taču, ja šādus autobusus skolēnu pārvadāšanai iepirks, vērtēs nepieciešamību uzlā-

des punktus izbūvēt arī citur novada teritorijā, vadoties no tā, kādā maršrutā veiks skolēnu pārvadājumus. “Pašlaik gan pašvaldība vēl ir tikai sākuma punktā, lai pieteiktos šim projektam. Līdz ar to vēl neesam diskutējuši arī par to, kādos maršrutos šādu elektroautobusu vispār varētu virzīt. Vēl tikai notiek sarunas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atsevišķām detaļām, par iespējamo ražotāju un kopējām elektroautobusu iegādes izmaksām. Kad būs skaidrība, arī mēs pašvaldībā šīs sarunas turpināsim,” paskaidroja Dz. Adlers.

Jauni autobusi nepieciešami

Dz. Adlers uzsvēra, – izvērtējot līdzšinējo autoparku, pašvaldība secina, ka skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai jau tagad nepieciešami jauni autobusi, tādēļ agri vai vēlu neliels mikroautobuss ar līdz 20 pasažieru vietām būs jāiegādājas. “Šis ir tas brīdis, kad, izmantojot valsts atbalsta programmu, mēs varētu kādu no autobusiem iegādāties, bet rūpīgi jāizvērtē piedāvājums un ražotāju cenas,” uzsvēra Dz. Adlers. Viņš norādīja, ka pašlaik Latvijā esošie autobusu pārbūvētāji piedāvā pietiekami augstu cenu par elektroautobusu izveidi. Tā salīdzinoši ir tāda, par kuru jau tagad iespējams nopirkt šādu pašu mikroautobusu ar iekšdedzes dzinēju.

“Ja pašvaldība šajā projektā piedalās un uzbūvējam elektroautobusu uzlādes staciju, tad tajā drīkstēs uzlādēt vienīgi šos elektroautobusus un neko citu. Piemēram, ja pašvaldība tuvākajā laikā nopērk vēl kādu elektrotransporta līdzekli, to nedrīkstēs šajā punktā uzlādēt, tādēļ elektroautobusu uzlādes punktu izbūvi iesaku īstenot kādā citā projektā vai aktivitātē, lai tajā uzlādi var veikt pēc iespējas vairāk elektrotransporta līdzekļu,” klātesošajiem paskaidroja Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele –

Jauniņa.

Par sagatavoto lēmuma projektu deputātiem vēl jālemj domes sēdē.