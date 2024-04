APF Holdings pērn sasniedz vēsturiski labākos rezultātus

Publicitātes foto

APF Holdings (turpmāk – APF), kurā ietilpst viens no lielākajiem Baltijas olu ražotājiem SIA “Alūksnes putnu ferma”, neauditētais Gada pārskats par 2023. gadu liecina, ka APF pagājušo gadu ir noslēdzis ar 13,318 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 18% vairāk nekā gadu iepriekš, kad apgrozījums bija 11,229 miljoni eiro. Savukārt uzņēmuma peļņa pērn bija 527 108 eiro, kas ir par 59% vairāk kā gadu iepriekš, kad peļņa bija 331 047 eiro.

APF koriģētā EBITDA jeb peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, amortizācijas, nolietojuma, kā arī citiem neoperacionālajiem izdevumiem, pagājušajā gadā pieauga līdz 2,8 miljoniem eiro, kas ir par 31% vairāk kā gadu iepriekš, kad EBITDA bija 2,1 miljons eiro. Uzņēmuma EBITDA marža pagājušajā gadā pieauga līdz 20.7% no 18.7% gadu iepriekš. Savukārt APF neto peļņas marža pagājušajā gadā pieauga līdz 4% pretēji 2.9% 2022. gadā.

“Mūsu mērķis ir izveidot APF par vienu no vadošajiem, modernajiem putnkopības biznesa uzņēmumiem visā Baltijas reģionā un šobrīd esam sekmīgi ceļā uz šo mērķi. Līdztekus veiksmīgiem darbības rezultātiem, pagājušajā gadā mēs pieņēmām izšķirošus lēmumus par mūsu attīstības turpmāko gaitu un investīcijām. Un, lai šo izaugsmi finansētu, mēs veiksmīgi īstenojām APF akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) Nasdaq Riga fondu biržā, piesaistot 107% no IPO mērķa jeb 5,624 miljonus eiro. Papildus tam jau 2024. gada februārī mēs privātā obligāciju emisijā piesaistījām vēl 7 miljonus eiro. Šis piesaistītais finansējums ir pietiekams, lai mēs īstenotu uzsākto investīciju programmu, kas paredz divu jaunu dējējvistu novietņu būvniecību, jaunas olu produktu pārstrādes ražošanas līnijas ieviešanu un noliktavas būvniecību,” saka Jurijs Adamovičs, AS APF Holdings valdes priekšsēdētājs.

2024. gads APF būs attīstības gads, bet, ņemot vērā investīciju projektu apjomu un gaidāmo to īstenošanas periodu, lielākā investīciju ietekme uz apgrozījumu un finanšu rezultātu ir gaidāma 2025. gadā.

“Līdztekus mēs veidojam APF par patiesu aprites ekonomikas piemēru, mums ir daudzdimensionāla ilgtspējas stratēģija, kas cita starpā paredz savas enerģijas ražošanu un atkritumu otrreizēju pārstrādi. Mēs vēlamies, lai APF ir piemērs tam, ka primārā lauksaimniecības ražošana var būt ilgtspējas piemērs ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā,” turpina J. Adamovičs.

Uzņēmuma ražošanas jaudas tika palielinātas līdz esošajam līmenim 2021. gada beigās, tāpēc 2022. un 2023. gadā APF ražošanas jaudas ir bijušas vienādas, bet dējējvistu ganāmpulka nomaiņas cikla dēļ realizēto olu daudzums pagājušajā gadā ir nedaudz samazinājies no 113 miljoniem 2022. gadā līdz 105 miljoniem 2023. gadā.

2023. gadā APF olu realizācijas daļa tieši Latvijas tirgū bija par 8% lielāka nekā iepriekšējā gadā, tā apliecinot uzņēmuma spēju reaģēt uz augošo patērētāju pieprasījumu un stiprinot savas pozīcijas vietējā līmenī. Papildus veiksmīgai darbībai Latvijā APF arī aktīvi veicināja savas produkcijas pieejamību ārpus valsts robežām, sekmīgi sadarbojoties ar partneriem Igaunijā un Lietuvā. Šī stratēģija ne tikai paplašināja uzņēmuma darbības ģeogrāfiju, bet arī atklāja jaunas iespējas tirgus daļas palielināšanai Eiropā, īpaši uzsverot potenciālu Polijas, Vācijas, Francijas un Skandināvijas valstu tirgos. Šie sasniegumi apliecina APF apņemšanos veicināt augstas kvalitātes produktu pieejamību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, tā nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi un attīstību.

Informāciju sagatavoja APF Holdings Mārketinga un digitālo projektu vadītāja Jana Garanča.