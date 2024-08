Apes pagastā lauku ceļu atsevišķos posmos uz noteiktu laiku aizliegts veikt kravu pārvadājumus

Foto: flickr.com

Lai novērstu autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, Smiltenes novada pašvaldība noteikusi aizliegumu veikt kravu pārvadājumus no 13. augusta uz noteiktu laiku – līdz nākamajam rīkojumam. Tas attiecas uz Smiltenes novada pašvaldības Apes pagasta lauku ceļu atsevišķiem posmiem: autoceļa “Ape–Kalpaki–Silmaļi–Melnupes” posmā no autoceļa “Lipski–Jaunlāči–Eglītes” līdz Apes robežai, Rūpniecības ielai un autoceļa “Ape–Kalpaki–Silmaļi–Melnupes” posmā no autoceļa “Lipski–Jaunlāči–Eglītes” līdz autoceļam A2 “Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža” (Veclaicene).

Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz septiņas tonnas. Aizliegums attiecināms arī tiem, kas izmanto šos ceļa posmus mežistrādei, smagu kravu pārvadāšanai un lauksaimniecību zemju apsaimniekošanai.