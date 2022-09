Apē top grāmata ar 100 dzimtu stāstiem

Foto: Māris Šļivka

Apē šovasar uzsākts projekts “Dzimtu stāsti “Manas saknes Apē””, kura laikā taps arī grāmata “Manas saknes manā Apē”. “Grāmata būs projekta īstenotāju un projektā iesaistīto cilvēku kopdarbs. Tāds, ko pēc tam gribēsies ar mīlestību paņemt rokās un pārlapot,” tā idejas autore Ilva Sāre.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ieceres pirmsākumi radušies, savlaicīgi plānojot Apes simtgades atzīmēšanu, kas būs 2028. gadā, un kas gan varētu būt vēl labāks un paliekošāks uz tik nozīmīgu jubileju kā grāmata. “Ideja salikās kopā no vairākiem iespaidiem. Karīnas Račko grāmatas prezentācijā Virešos mani iespaidoja autores vārdi, proti, ka katram cilvēkam dzīvē ir jāuzraksta viena grāmata. Domāju par to, kādu es rakstītu. Tāpat guvu iedvesmu no pirms diviem gadiem izdotās Smiltenes novada stipro stāstu fotogrāmatas,” par ieceres pirmsākumiem stāsta projekta idejas autore, Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre.

Vairāk par ieceri lasiet 6. septembra laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.