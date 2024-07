Alūksnes pilsētas svētku laikā būs satiksmes ierobežojumi

Lai nodrošinātu Alūksnes pilsētas svētku norises no 2. līdz 4. augustam, vairākās ielās būs slēgta satiksme. Aicinām autovadītājus iepazīties ar informāciju un, iespēju robežās, svētku dienās nepārvietoties ar automašīnu vai izvēlēties citus maršrutus.

No 2. augusta pulksten 8.00 līdz 4. augusta pulksten 7.00 satiksme slēgta: Ojāra Vācieša ielā no Pils ielas līdz Pilssalas ielai.

No 2. augusta pulksten 20.00 līdz 4. augusta pulksten 7.00 satiksme slēgta:

– Ojāra Vācieša ielā no Dārza ielas līdz Pils ielai;

– Pils ielā no Lielā Ezera ielas līdz Rijukalna ielai;

– Tirgotāju ielā no Tirgotāju ielas 16B līdz Lielā Ezera ielai.

2. augustā no pulksten 20.00 līdz pulksten 22.30 satiksme slēgta:

– Dārza ielā no Tirgotāju ielas līdz Helēnas ielai;

– Latgales ielā no Dārza ielas līdz Latgales ielai 3.

3. augustā no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00 transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt būs aizliegts:

– Ojāra Vācieša ielā;

– Šķūņu ielā.

Informāciju sagatavoja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.