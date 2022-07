Alūksnes pilsētas svētkos sveiks novada jaundzimušos – aicina ģimenes pieteikties pasākumam

Alūksnes pilsētas svētku laikā Alūksnes novada pašvaldība suminās novada jaundzimušos. Svinīgais pasākums notiks pie pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, 6. augustā pulksten 11.00.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ar šo gadu pašvaldība veido jaunu tradīciju sveikt ne tikai pilsētā, bet arī novada pagastos deklarētos jaundzimušos, tādēļ svētku rīkotāji aicina pasākumam pieteikt:

Alūksnes pilsētā deklarētos mazuļus, kuri dzimuši kopš iepriekšējiem pilsētas svētkiem (pagājušā gada augustā); Alūksnes novada pagastos deklarētos mazuļus, kuri dzimuši kopš 2022. gada 1. janvāra.

Jaundzimušo novada mazuļu vecākus, kuri vēlas un ir ar mieru, ka viņu mazuli sumina šajā pasākumā, aicinām pieteikties dalībai, rakstot uz e-pasta adresi dzimtsaraksti@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 111. vai 113. kabinetā, tās darba laikā – no pirmdienas līdz piektdienai no 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00. Lūdzam mazuļus pieteikt līdz 27. jūlija pulksten 10.00.

Mazos Alūksnes novada iedzīvotājus un viņu ģimenes svētku mirklī iepriecēs novada bērnu un jauniešu muzikālo grupu koncerts.