Alūksnes pareizticīgo baznīca dāvanā saņem Počajivas Dievmātes ikonu

Šajā nemierīgajā un visiem grūtajā laikā Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo baznīca saņēmusi dāvinājumu – Počajivas Dievmātes ikonu. To rakstījuši mūki no Počajivas klostera, kas atrodas Ukrainas rietumos un ir viens no ietekmīgākajiem pareizticīgo klosteriem valstī.

Ar senu vēsturi

Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo draudzes priesteris Aleksandrs atklāj, ka dāvinājums baznīcā nonācis zīmīgā datumā – 5. augustā, kas ir Počajivas Dievmātes ikonas svētku diena. Ikona pazīstama visā slāvu pasaulē, to godina arī citu konfesiju ticīgie. “Počajivas klostera pirmsākumi iesniedzas tālā senatnē. Vietā, kur tagad atrodas klosteris, Počajivas kalnā nelielā alā uz dzīvi apmetās divi mūki. Ap 1340. gadu viņi kļuva par lieciniekiem, kā uz šī kalna parādījās Dievmāte. Viņa stāvēja uz akmens, liesmojošas gaismas aptverta. Uz akmens, kur bija stāvējusi Dievmāte, palika Viņas labās pēdas nospiedums, no tās iztecēja dziedējošs avota ūdens. 1597. gadā klosteris saņēma dāvanu no vietējās muižnieces Annas Goiskas – Dievmātes ikonu, ko pati bija saņēmusi dāvinājumā. Pie tās lūdzoties, redzi bija atguvis viņas aklais brālis, paļaujoties uz Dieva žēlastību. Tādēļ ģimene nolēma, ka nav tiesīgi ikonu paturēt sev, un dāvināja to Počajivas mūkiem, pēc tam ikona ieguva Počajivas Dievmātes nosaukumu,” stāsta priesteris Aleksandrs un piebilst, ka daudzi jo daudzi, lūdzoties pie šīs ikonas, saņēmuši dziedināšanu un mierinājumu bēdās.

Vienīgais eksemplārs

Ikona, kas tagad atrodas Alūksnes Svētās Trijādības baznīcā, radīta Latvijai vienīgā eksemplārā un tapusi laikā, kad Ukrainā norisinās karadarbība. Pēc ziedotāju, kuri vēlējušies palikt anonīmi, lūguma tā nonākusi tieši Alūksnē.

Ikonu var aplūkot darbdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, kā arī sestdienās un svētdienās, kad dievnamā notiek dievkalpojumi. Ikviens šajā sarežģītajā laikā aicināts iegriezties baznīcā, pakavēties pie svētbildes, lai veltītu mirkli pārdomām un lūgšanām.

Priesteris Aleksandrs pauž cerību, ka Počajivas Dievmātes ikona varētu piesaistīt arī tūristu uzmanību un pēc Alūksnes muižas parka, Pilssalas, kā arī citu iecienītu objektu apmeklējuma viņiem radīsies vēlēšanās un interese apmeklēt arī Svētās Trijādības Alūksnes pareizticīgo baznīcu, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Dace Plaude