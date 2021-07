Alūksnes novadā šīs vasaras sākumā veikta atputekļošana

Attēlam ilustratīva nozīme/ Foto autors: Timo Saarenketo

Alūksnes pilsētas un vairāku novada pagastu teritorijās šīs vasaras sākumā veikta grants seguma ielu un ceļu atputekļošana atbilstoši autoceļu uzturēšanai plānotajam finansējumam, vēstī Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Speciāliste informēja, ka Alūksnē pašvaldības aģentūra “Spodra” pēc 2021. gada darba plāna veikusi atputekļošanu grants seguma ielām aptuveni 10 km garumā.

Tādās ielās kā:

Cerību iela 0,446 km, Ievu iela 0,840 km, Jaundārzu iela 0,638 km, Ezermalas iela 0,990 km, Malienas iela 0,825 km, Melleņkalna iela 0,240 km, Noliktavas iela 0,145 km, Kārļa iela 0,250 km, Krišjāņa Barona iela (gar elevatoru) 0,300 km, Krišjāņa Barona iela (posmā no Nr. 11A līdz 17) 0,260 km, Krišjāņa Barona iela (no Rīgas līdz Apes ielai) 0,165 km, Krišjāņa Barona iela (no Pilsētas bulvāra līdz asfaltam) 0,180 km, Medņu iela 0,428 km, Mežinieku iela 0,380 km, Miera iela 0,290 km, Ošu iela 0,490 km, Skārņu iela 0,300 km, Siguldas iela 0,240 km, Sīļu iela 0,283 km, Pilsētas bulvāris 0,150 km, Purva iela 0,240 km, Pūpolu iela 0,115 km, Robežu iela 0,630 km, Smilšu iela 0,460 km, Vītolu iela 0,140 km, Ziedu iela 0,110 km, Ziemeru iela 0,315 km, Latgales ielas atzars 0,18 km.

Atputekļošana veikta arī Alsviķu pagastā autoceļiem:

Aizupītēs, Apes ceļš-Celenski-Buliņš- Nēķene, Alsviķi-Līvkalni, Apes ceļš-Karva-Lintene-Apes ceļš, Dzintari-Brīdaki-Liepas 2-Apes ceļš atsevišķos posmos un Pullana teritorijā.

Jaunalūksnes pagastā atputekļošana veikta vairākiem ceļa Kanaviņas-Lejasšķiņki posmiem, kas ved gar dzīvojamām mājām, kā arī atsevišķos ceļu Karitāni-Paideri, Ausēji-Garjuri un Garjuri-Lašķi posmos.

Mālupes pagastā veikta atputekļošana ceļam Priedulāji-Kadiķi, atsevišķiem posmiem ceļā Mālupe-Jasmīnes un Mālupe-Purmala.

Pededzes pagastā atputekļošana veikta autoceļam Snopova-Brūklenāji.

Zeltiņu pagastā atputekļošana veikta šādiem autoceļiem: Zeltiņi-Zemītes (grantētā ceļa daļa), Ieviņas-Laimiņas (500 m posms).

Ziemera pagastā veikta atputekļošana autoceļiem Ziemeri- Murati, Atvases-Ziemeļnieki un Indrāni-Blūmji- Gailīši.