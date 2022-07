Bļodniece atklās valsts aizsardzības mācības nometni Alūksnes novadā

Pirmdien, 25. jūlijā, Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece Alūksnes novada poligonā “Lāčusils” atklās valsts aizsardzības mācības nometni 10. klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu 1. un 2. kursu audzēkņiem. “Karš Ukrainā parāda to, cik svarīga ir ikviena iedzīvotāja sagatavotība krīzes situācijām, un valsts aizsardzības mācība jauniešiem ļauj iegūt zināšanas, kas šādos brīžos var būt izšķirošas, lai parūpētos par sevi un saviem līdzcilvēkiem. Šī mācību priekšmeta apguve arī sekmē jauniešu piederības sajūtu Latvijai un palīdz apzināties savu lomu tās aizsardzībā, kas stiprinās mūsu valsts drošību nākotnē,” uzsver B. Bļodniece. Alūksnē parlamentārā sekretāre arī apmeklēs Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolu, lai ar tās komandieri pulkvežleitnantu Raimondu Kublicki pārrunātu skolas uzdevumus jauno karavīru sagatavošanā un rezervistu apmācībā, kā arī iepazīsies ar militārās bāzes “Meža Strautiņi” attīstību. Tāpat reģionālās vizītes laikā B. Bļodniece tiksies ar Alūksnes novada domes vadību, lai pārrunātu aizsardzības nozares un pašvaldības sadarbību valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanā un Valsts aizsardzības dienesta īstenošanā.

No 25. jūlija līdz 3. augustā poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā notiks Jaunsardzes centra organizētā valsts aizsardzības mācības nometnes 10. klašu skolēniem un 1. vai 2. kursa audzēkņiem no profesionālajām izglītības iestādēm. Tiek plānots, ka šajā nometnēs piedalīsies ap 80 skolēnu, informē Jaunsardzes centra Plānošanas un izglītības departamenta Valsts aizsardzības mācības nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Katrīna Tiltiņa. Šogad tiek organizētas trīs valsts aizsardzības mācības nometnes, no kurām divas tika aizvadītās jūnija sākumā.

Līdzīgi kā aizvadītajās nometnēs, dalībniekiem būs iespēja pilnveidot un nostiprināt praktiskas iemaņas, kuras apgūtas mācību gada laikā valsts aizsardzībās mācības nodarbībās. Skolēni padziļināti apgūs lauka kaujas un šaušanas iemaņas, kā arī piedalīsies ierindas mācības un daudzās citās aizraujošās nodarbībās. Vakaros, pēc nodarbībām, norisināsies saliedēšanās pasākumi un dažādas izglītojošas aktivitātes, kuru mērķis ir padziļināt zināšanas par Latvijas vēsturi. 29. jūlijā dalībnieki dosies ekskursijā, izzinot nozīmīgas vietas Alūksnes apkaimē. 1. augustā tiek plānots organizēt Iekšlietu ministrijas displejus, kuros sevi prezentēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policijas pārstāvji un Robežsardze, tādejādi VAM izglītojamiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus minēto iekšlietu struktūrvienību darbiniekiem, kā arī uzzināt par interesantām karjeras iespējām.

Jau ziņots, valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs. Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Šobrīd valsts aizsardzības mācība tiek īstenota 97 skolās Latvijā, un to apgūst 5359 skolēni. Sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest visās valsts vidējās izglītības iestādēs kā obligātu mācību priekšmetu.