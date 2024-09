Alūksnes novada mazpulcēnu raža – veikalos jau oktobra sākumā

Ir sācies ražas laiks, un jau oktobra pirmajā pusē lielākajos “Maxima” veikalos klienti varēs iegādāties ļoti īpašu pētersīļa sakni, ko audzējuši jaunie lauksaimnieki no “Latvijas Mazpulkiem”. Kopumā projektā iesaistījās 42 mazpulcēni, pārstāvot Latvijas reģionus no Ludzas, Jelgavas, Līvānu, Tukuma, Saldus, Jēkabpils, Alūksnes, Dienvidkurzemes, Ventspils, Talsu, Valkas, Saulkrastu, Ķekavas, Dobeles un Krāslavas novadiem.

Vislielākā pētersīļu saknes raža šogad prognozēta trijos mazpulkos – Nīcas mazpulkā, kur paredzēts no lauka novākt ap 750 kg lielu pētersīļu saknes ražu, kā arī Viesītes un Lutriņu mazpulkā, kur katrā laukā tiek prognozēta 400 – 450 kg liela raža.

“Sadarbība ar mazpulcēniem jeb jaunajiem lauksaimniekiem ir unikāla, kas norit jau 14 gadu garumā. Šis projekts ir ne tikai ieguldījums bērnu prasmju attīstībā, bet arī zināšanu un izpratnes veicināšanā par uzņēmējdarbības pamatprincipiem, parādot praktisku ceļu kā dārzenis nonāk no lauka veikalā un tālāk pie mūsu klienta. Mūsu sortimentā pieejami tikai svaigākie un gardākie lauku labumi par zemu cenu, īpaši rūpējoties par vietējo augļu un dārzeņu pieejamību, tāpēc ir svarīgi ļaut jauniešiem noticēt savām spējām un, iespējams, nākotnē kļūsim par sadarbības partneriem,” stāsta “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

“Ik gadu bērni un jaunieši audzē kādu kultūru, attīstot savas saimniecības prasmes. Šāda jauniešu iesaiste mums kalpo kā izglītojošs projekts, parādot, ka lauksaimniecībā Latvijā ir liels izaugsmes potenciāls un prieks, ka varam būt daļa no šī procesa. Šogad mazpulcēni no visas Latvijas audzē pētersīļu sakni. Šis dārzenis ir burkāna un pastinaka radinieks un pēc formas arī līdzinās tiem, taču smarža ir tik spēcīga un atšķirīga, ka to nevar sajaukt ne ar pastinaku, ne burkānu. Pētersīļu sakni lieto, lai ēdienam piešķirtu patīkamo pētersīļu aromātu, turklāt saknei aromāts ir daudz noturīgāks kā lapām, un termiskās apstrādes laikā neizgaist. Pētersīļu sakne ļoti labi papildinās jebkuras dārzeņu zupas vai sautējuma garšu, kā arī ieteicama krēmzupās, jo maisījumā ar burkāniem, seleriju un ķirbi dod neatkārtojamu garšas un aromātu buķeti. Tā pat to var lietot svaigajos salātos ar burkānu un kāpostu, samaisot ar krējumu vai eļļu,” stāsta “Ezerkauliņi” Zīmolvedības un komunikācijas projektu vadītāja Laura Kļaviņa.

“Esam priecīgi par gaidāmo “Latvijas Mazpulku” ražu un iespēju to piedāvāt “Maxima” veikalu klientiem. Pētersīļa sakne sabiedrībā ir salīdzinoši mazpazīstama, un mazpulcēni līdz šim šādu dārzeni nav audzējuši, bet vēlējāmies izmēģināt, ko jaunu. Lai gan iesēt pētersīļa sakni ar rokām, nevis darot to ar tehniku, ir liels izaicinājums, jo sēkliņas ir maziņas un, ja vienuviet sasētas vairākas pētersīļa saknes, tad pārpiķēt vairs nav iespējams – atliek tikai retināšana, jo piķētās saknes sadalās un izaug žuburainas, tomēr nenobijāmies no izaicinājuma. Audzēšanas laikā saskārāmies ar laikapstākļu izaicinājumiem kā, piemēram, pārlieku sausais pavasaris un vasaras lietusgāzes, kas kopumā ietekmēja ražas apjomu, bet arī tā ir mācība par šo nozari,” skaidro “Latvijas Mazpulku” padomes priekšsēdētāja Linda Medne.